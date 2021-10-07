إصابة 5 من أسرة واحدة في انقلاب ملاكي على صحراوي قنا

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم 3 أطفال، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، مساء اليوم الخميس، بعد مدخل «بركة»، في نطاق محافظة قنا.

أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفي قنا العام، ويجري متابعة الإجراءات ورفع أثار الحادث، دون التأثير على الحركة المرورية.

البلاغ

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، بعد مدخل «بركة»، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

أسماء المصابين

أسفر الحادث عن إصابة كل من: «محمد سمير محمد علي»، ،42 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و«حبيبة محمد سمير محمد»، 10 سنوات، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و«عمار محمد سمير محمد»، 7 سنوات، باشتباه ما بعد الارتجاج، و«هاجر خضري طه أحمد»، 37 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، و«أحمد محمد سمير محمد»، 5 سنوات، بكسر في الفخذ الأيسر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.