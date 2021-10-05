«جامعي أسوان» يستقبل 22 مصابا في حادث الخطارة

قال الدكتور أشرف أحمد معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، إن المستشفى الجامعي استقبل مصابي حادث تصادم سيارة أجرة مع أخرى «ميكروباص»، بطريق الخطارة الزراعي، لافتا إلى أن المصابين يخضعون للرحاية الطبية بإشراف الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان وتوجهيات الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

أسماء المصابين

وأضاف الدكتور أشرف معبد أن الحادث أسفر عن إصابة 21 شخصا وهم: «عبدالرحمن محمد إبراهيم، 34 سنة، أسماء فوزي السمان، 22 سنة، ياسمين فوزي السمان، 20 سنة، سحر كمال علي جاد الكريم، 30 سنة، أحمد عابدين أحمد فارس، 30 سنة، ياسمين صالح عبد الرسول صالح، 21 سنة، عبده عثمان عبدالجليل حسن، 50 سنة، مريم إمام محمد معاذ، 26 سنة، وكريمة جامع مصطفى، 27 سنة».

كما أصيب في الحادث: «نجوى محمد سليمان محمود، 40 سنة، سيد صالح عبدالرسول صالح، 20 سنة، أسماء محمد كامل، 37 سنة، عمر ماهر فتحي مصطفي، 42 سنة، إبراهيم طه محجوب يحى، 23 سنة، عبدالغفار علي إبراهيم أبو بكر 51 سنة، اسراء عبدالغفار علي إبراهيم، 12 سنة، شيماء محمد فاروق، 23 سنة، أرما عثمان عبدالجليل حسن، 56 سنة، محمد زين الدين صالح، 60 سنة، هناء عبدالسلام مصطفى، 23 سنة، وحمدي عثمان عبدالحميد، 50 سنة».

فرق طبية لرعاية المصابين وإجراء الفحوصات اللازمة

وأوضح الدكتور عصام أبو المجد مدير مستشفى الجراحة أن جميع المصابين في قسمي الإستقبال والطوارئ ويخضعون للفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، لافتا إلى خروج المصابة هناء عبدالسلام مصطفى، بعد التأكد من استقرار حالتها الصحية.