«حياة كريمة» تنتصر للأسر الأكثر احتياجا بالمحافظات في «أسبوع أكتوبر»

جهود كبيرة تبذلها مؤسسة حياة كريمة، بهدف تنمية الريف المصري في محافظات مصر المختلفة بناء على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقد شهد الأسبوع الحالي، وبالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى 48 لانتصارات حرب اكتوبر المجيدة، جهود كبيرة تبذلها مؤسسة حياة كريمة بمختلف المحافظات، من أجل سد احتياجات الآلاف من الأسر الأكثر احتياجًا في المحافظات.

العمل على قدم وساق في بني سويف

جار العمل في أكثر من مشروع ضمن حياة كريمة، بمحافظة بني سويف، في مركز ببا، والوحدة المحلية لقرية سدس، وجاءت المشروعات كالتالي: «مشروع إنشاء جناح جديد بمدرسة عبدالستار الفقاعي للتعليم الأساسي بقرية الفقاعي، نسبة التنفيذ 100%، مشروع صيانة وترميم المباني القديمة بمدرسة عبدالستار الفقاعي للتعليم الأساسي بقرية الفقاعي، نسبة التنفيذ 100%، مشروع تبطين ترعة أبو قنديل بقرية بني عقية، نسبة التنفيذ 98%».

ومن المشروعات أيضًا التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي بمحافظة بني سويف ضمن مشروعات حياة كريمة: «مشروع تبطين ترعة الشراهنة المارة بقرى الفقاعي وكفر جمعة، نسبة التنفيذ 95%، مشروع صيانة وترميم المبنى القديم بمدرسة بني عقبة للتعليم الأساسي بقرية بني عقبة، نسبة التنفيذ 70%، الوحدة المحلية لقرية جزيرة ببا».

حياة كريمة في محافظة المنوفية

ومن بني سويف إلى المنوفية، حيث قامت مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة بتنظيم قافلة طبية متكاملة بقرية نادر مركز الشهداء، شملت القافلة 10 تخصصات طبية ومعمل تحاليل وقافلة تلقي لقاح كورونا وصرف الأدوية بالمجان.

وحسب بيان حياة كريمة، فإن نحو 680 مواطنا من أبناء القرية، استفاد من القافلة والتي تعد ضمن سلسلة قوافل طبية تنظمها مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية بالجهود الذاتية.

ما نظمت جامعة السادات قافلة طبية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية بقرية كفر دنشواي ضمت 6 تخصصات طبية وصرف الأدوية بالمجاناستفاد من القافلة 370 مواطنا.

تلقي لقاح كورونا

وفي السياق نفسه، يستمر شباب وأعضاء مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية في المشاركة في تنظيم مراكز تلقي لقاح كورونا بمراكز الشباب في مدن ومراكز المحافظة التي تنظمها محافظة المنوفية ومديرية الصحة ومديرية الشباب والرياضة وتشارك مؤسسة حياة كريمة في تنظيمها، حيث تخطت أعداد المواطنين الذين تلقوا اللقاح في مراكز الشباب أكثر من 35 ألف مواطن في 9 مراكز شباب، وتعد مشاركة مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية في مراكز تلقي لقاح كورونا هو جزء من الدور المجتمعي الذي تقوم به المؤسسة في المحافظة ضمن محور بناء الإنسان المصري.