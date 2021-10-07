الممنوعات والمحظورات في العام الدراسي الجديد.. منها منع المحمول

اتخدت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني حزمة من الإجراءات المتبعة خلال العام الدراسي الجديد 2021ـ2022، للطلاب والمعلمين والإدارات في ضوء التطوير الدائم لمنظومة التعليم قبل الجامعي والذي أعلنته الوزارة تماشيًا مع الجهود التي تبذلها لتوفير منظومة تعليمية متميزة، مؤكدة أنه يتعين على كل المديريات والإدارات التعليمية والمدارس اتخاذ الإجراءات المتعارف عليها وذات الصلة بالعام الدراسي الجديد.

وتستعرض «الوطن» الإجراءات التي حددتها التعليم للطلاب، المعلمين، والإدارات، بالإضافة إلى المحظورات الممنوعة خلال اليوم الدراسي فبل بدأ العام الدراسي بساعات، وفقا لما أعلنته الوزارة.

محظورات في العام الدراسي الجديد

ـ التشديد على حظر استخدام الهاتف المحمول نهائياً أثناء اليوم الدراسي لكل من الطلاب والمعلمين.

- يُحظر تكليف الأطفال في مرحلة رياض الأطفال بواجبات منزلية.

ـ حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.

إجراءات العام الدراسي الجديد للطلاب

- اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

- بذل كل الجهود الممكنة لمكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكاله.

- تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولاً بأول.

- تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة.

- العمل بكل جهد على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل الجهود للقضاء عليها.

- ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.

ـ تشجيع الطلاب على توظيف القنوات والمنصات التعليمية؛ كحصص مصر على سبيل المثال.

إجراءات العام الدراسي الجديد للمعلمين

ـ إعداد الجدول المدرسي، وتوزيع المهام على أعضاء هيئة التعليم بالمدارس.

ـ الاهتمام بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب والمعلمين والإداريين.

ـ تهيئة مناخ صحي وآمن للمعلمين والحفاظ على حقوقهم.

ـ تشجيع المعلمين والطلاب على مهارات التفكير الناقد والابتكاري والإبداعي.

قواعد الطابور والفسحة المدرسية في العام الدراسي الجديد

- في حال وقوف الطلاب في طابور الصباح يراعى التباعد الجسدي مسافة لا تقل عن مترين.

- الحفاظ على مسافات آمنة بين جميع المتواجدين بالمدرسة.

- التطهير المستمر للأسطح المشتركة بشكل متكرر.

- التأكد المستمر من عدم وجود أي نوع من التزاحم بين الطلبة أو المدرسين أو أطقم العمل المعاونة أو أولياء الأمور خاصة عند إنهاء أي إجراءات إدارية أو دفع رسوم أو استلام كتب.

ـ الالتزام بعدم المصافحة أو المعانقة أو التقبيل.

- التأكد التام من عدم تداخل أي من متعلقات الأنشطة الخاصة بطالب مع طالب آخر في حالة ترك أي منها بحوزة المدرسة.

ـ أكدت التعليم على ضرورة تفاوت مواعيد الفسحة للصفوف المختلفة، فمثلاً في المرحلة الابتدائية تكون الفسحة للصفوف الثلاثة الأولى تسبق فسحة الصفوف الرابع والخامس والسادس، وكذلك المرحلتان الإعدادية والثانوية.

تعليمات العام الدراسي الجديد

ـ تجهيز الفصول بالمقاعد المناسبة مع الحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب.

ـ يتم ترتيب جلوس الطلاب بشكل تبادلي.

ـ ارتداء الطلاب للكمامات.

ـ منع أي طالب درجة حرارته تتعدى 38 من دخول المدرسة.

ـ عدم دخول العاملين بالمدارس إلا بعد تلقى اللقاح أو يتم أخذ مسحة له مرتين أسبوعيًا حتى يتلقى اللقاح حرصًا من الدولة علي صحة الطلاب.

ـ توفير عام دراسي آمن وفق خطة وقائية تعمل على الحفاظ على جميع عناصر المنظومة التعليمية.

ـ توفير زائرة صحية بكل مدرسة.

ـ التنبيه على الطلاب بغسل الأيدي ومصاحبة الطلاب سواء فى الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعي.

ـ لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس.

ـ الحضور يومي وإلزامي مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

ـ إذا حدث اختلاط إيجابي لحالة إصابة مؤكدة يتم عزل الطالب بالمنزل ومتابعة حالته بشرط احضار ما يفيد بمخالطته لحالة إصابة مؤكدة.

ـ وضع الجداول المدرسية ووضع حلول مرنة ومتفاوتة لتقليل الكثافة بالمدارس والفصول لتحقيق سبل التباعد الاجتماعي بين الطلاب، ومن بينها استغلال الفراغات الموجودة بالمدرسة أو تقسيم حضور الطلاب إلى فترتين بعد موافقة مدير المديرية ووفقًا لظروف كل محافظة.

ـ توزيع أجهزة كواشف حرارية على جميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف المحافظات، المنصرف من مخازن الوزارة على كافة المدارس داخل المحافظات بواقع 2 جهاز لكل مدرسة مع ضرورة التأكيد على جاهزية وصلاحية كافة الكواشف للتشغيل.