رابط بوابة الحكومة المصرية لتقليل الاغتراب 2021.. يبدأ السبت

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رابط بوابة الحكومة المصرية لـ تقليل الاغتراب 2021، وشددت على الطلاب بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة عند ترتيب الرغبات، أو الحصول على النتيجة، وذلك بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية، لافتة إلى زيادة أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية لهذا العام 2021 مقارنة بالعام الماضي، بنحو 30810 طلاب وطالبات.

بوابة الحكومة المصرية: لا تحويلات ورقية عند تقليل الاغتراب 2021

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن رابط بوابة الحكومة المصرية لتقليل الاغتراب 2021، يشمل تفاصيل التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، والتي يتم فتح بابها اعتباراً من يوم السبت المقبل، مؤكدة أنه يسمح للطالب الذي تم ترشيحه إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر بشرط أن يكون غير مناظر واستيفاء للحد الأدنى المعلن للمعهد, وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

تقليل الاغتراب 2021 طبقاً للترتيب والمجموع

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن التعليمات المذكورة في بوابة الحكومة المصرية لـ تقليل الاغتراب 2021، توضح عدم وجود أي تحويلات ورقية، ويكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط من خلال استيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه، لافتة إلى أن عدد الطلاب المرشحين 240793 طالبا وطالبة طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم.

وأوضحت أن التحويل بين الكليات الجامعية يتم عن طريق موقع مكتب التنسيق، ويكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات، وغير المناظر يتم باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة، مشددة على ضرورة الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

خطوات تقليل الاغتراب 2021

وتتمثل خطوات تقليل الاغتراب 2021 فيما يلي:

-الدخول على رابط بوابة الحكومة المصرية لتقليل الاغتراب 2021.

-كتابة رقم الجلوس.

-كتابة الرقم السري.

-الضغط على زر «الخطوة التالية».

-البدء في ترتيب الرغبات وفق التعليمات والشروط الخاصة بالحد الأدنى للكليات المناظرة وغير المناظرة.

«التعليم العالي» تعلن نتيجة تنسيق طلاب مدارس «ستيم»

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر بوابة الحكومة المصرية 2021 نتيجة تنسيق الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «ستيم».