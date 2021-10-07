«التنمية المحلية»: مبادرة «صوتك مسموع» تلقت 379 ألف رسالة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة «صوتك مسموع» تعمل على قدم وساق منذ انطلاقها في أكتوبر 2018، وتتلقى الشكاوى من خلال محورين، الأول هو الإدارة المحلية المستجيبة للمواطن، والثاني هو التحرك لإرضاء المواطنين، لافتا إلى أن المبادرة ساهمت في إحداث نقلة نوعية في خدمة الشكاوى من خلال توصيل صوتهم عبر الخط الساخن، أو حتى صفحة «فيسبوك»، أو البريد الإلكتروني.

وأضاف «قاسم»، في مداخلة هاتفية مع قناة «Extra News» الفضائية، أن المبادرة منذ انطلاقها وحتى الآن تلقت 379 ألف رسالة، منها حوالي 72260 شكوى، حُل منها 69975 شكوى، بنسبة 97%، وجاري حل باقي الشكاوى.

وذكر أن المبادرة تلقت حوالي 11 ألف رسالة في شهر ديسمبر الماضي فقط، بينها 2005 شكاوى، موضحًا أن أهم بنود الشكاوى تمثلت في النظافة، والبناء، والتعدي على الأراضي الزراعية، والفساد، مشددًا على أنه يجري حل كافة شكاوى المواطنين.

ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن المبادرة تلقت عبر تطبيق «واتس آب» 9080 رسالة خلال شهر سبتمبر، تضمنت 1644 شكوى، حُل منها 1296 شكوى منها بنسبة 79%، وتلقت الصفحة 1850 رسالة من المواطنين، منها 334 شكوى تم حلها بنسبة 76%، وتلقت خدمة البريد الإلكتروني 95 رسالة منها 27 شكوى تم حلها بنسبة 70%، وتلقت خدمة الخط الساخن 324 اتصالا تليفونيا تضمنت اقتراحات للمواطنين واستفسارات عن الشكاوى المقدمة، مشددًا على أن المبادرة تعمل أيضًا على مواعيد الغلق والفتح للمحلات وفقًا لشكاوى المواطنين في المحافظات المصرية.

وشدد «قاسم»، على أن المبادرة تتواصل مع المواطنين، وتحرص على إخبارهم بما حدث في الشكوى، والتواصل مع المسؤولين لحلها.