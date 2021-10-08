محمد هنيدي: اشتريت شقة بعشرة جنيه في العجمي «فيديو»

كشف النجم الكوميدي محمد هنيدي، أن أحد أحلامه التي كان يتمني أن يحققها، هي شراء بيت بمنطقة العجمي الساحلية، وعمل كثيرا حتى يحقق هذا الحلم، قائلا: «اشتريت شقة بعشرة جنيه، والله ما بهزر، وحياة النعمة الشريفة ما بهزر، عشرة جنيه على التربيزة».

وأضاف «هنيدي»، خلال حديثه مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الذي عرض مساء الخميس، أنه كان يتجول بالعجمي، وطوال الوقت كان يراوده حلم شراء منزل بتلك المنطقة أو حتى مجرد غرفة وحتى لو كانت لا تطل على البحر، فلن يمثل له ذلك مشكلة.

وأوضح النجم الكوميدي، أنه كان حينها يتجول معه أحد أصدقائه يعمل بمجال المقاولات والعقارات، ويعرض عليه الشقق والوحدات السكنية المتوفرة في تلك الفترة بهذه المنطقة، «كنت بتمشى معاه ومعانا صديقنا أحمد عبدالله، والراجل بيوريني حاجاته في المقاولات اللي بيبعها، فقولتله إيه دي، كانت شقة أول دور أوضتين ولذيذة أوي، ومكنش معايا فلوس وقاللي يا عم خدها نكتب عقد بأي حاجة معاك كام هات العشرة جنيه إللي معاك، وكتبنا العقد والمصحف الشريف، وبعد كده قعدت كل شوية أقسطله وخدتها».

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وحكى «هنيدي» تفاصيل واقعة أخرى، قام فيها بشراء فيلا بالعجمي أيضا،: «اتهورت، أخويا وصاحبي الفنان محمود عبدالغفار، كان في الوقت ده مدير سينما العجمي، وعايش في العجمي، ومسيطر في العجمي، فمحمود بيحبني وعايز يخدمني، فقاعد أنا ومراتي بنهزر معاه كدا وبتاع، قولناله: إن شاء الله قدام ربنا يكرمنا نحاول نجيب فيلا صغيرة كدا وبتاع، قال: ده فيه فيلا والله الناس بيفكروا يبيعوها، وأحنا ممعناش تمن الفيلا، بس قولنا: يلا نشوفها، ويلا نشوفها دي إيه، الساعة واحدة بالليل».

وأوضح أنهم حين ذهبوا إلى الفيلا، ظنوا أنه ليس هناك أحد داخلها، فقرروا القفز من أعلى سور الفيلا، لمشاهدتها من الخارج، ثم العودة في وقت آخر لمشاهدتها من الداخل، متابعا: «وأول ما نطينا السور أنا ومراتي ومحمود، لقينا النور اشتغل وحواليا ناس كتير بشوم، وطبعا عندهم حق الناس دي جاية بالليل بتعمل إيه، وكنا خلاص هنموت».

وأشار «هنيدي»، إلى أن من أنقذهم من ذلك الموقف، سيدة كبيرة تعرفت عليه، قبل أن يقوم هؤلاء الناس بالهجوم عليه وزوجته وصديقه.