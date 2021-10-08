منى الشاذلي تفاجئ محمد هنيدي بشبيهته في الاستديو: شبهي قوي «فيديو»

فوجئ النجم الكوميدي محمد هنيدي، بوجود طفلة رضيعة تشبهه بدرجة كبيرة بين مشاهدي حديثه مع برنامج «معكم منى الشاذلي» من الاستديو، حيث طلبت منه الإعلامية منى الشاذلي مقدمة البرنامج، أن ينظر خلفه وهو يجاوب على بعض أسئلتها، قائلة: «شوف الصغنن اللي جايلك ده يا حمادة، بص القمر الصغنن ده»، ليرد «هنيدي»: «مين ده يا قلبي، دي شبهي أوي، وأنا صغير، والله شبهي أوي».

محمد هنيدي عن صوره القديمة: «وربنا عيني كانت ملونة وشعري أصفر»

وذكر «هنيدي»، خلال حديثه مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الكثير من المعلومات عن بعض الصور الخاصة به في مرحلة الطفولة والشباب، قائلا عن صورته وهو طفل: «دي كانت في القناطر الخيرية».

وعن صورة أخرى وهو طفل أيضا، قال: «البراءة بالألوان بقى، لابس بدلة وماسك سندوتش وبديها، وكنت في القناطر الخيرية برضه، الفسح عندي كانت بتبقى يا القناطر يا حديقة الحيوان».

وأعرب النجم الكوميدي عن إعجابه الشديد بالقناطر الخيرية، مشددا: «والله العظيم القناطر الخيرية أحلى من الهايد بارك».

محمد هنيدي عن صورته وهو متجهم: «عارفة لما يصورك غصب عنك»

وعن صورته وهو متجهم الوجه، قال: «عارفة لما كانوا يصوركي غصب عنك، روح يا واد اتصور، فأنا رايح مش طايق الصورة ولا بتاع، وكنت لابس الشيرز ده، وكانت الصورة دي في العيد الكبير في الشتا، ومضايق أوي من التصوير زي ما أنتي شايفة، وهما بيزنوا عليا في البيت عشان اتصور».

وعن صورته في مرحلة الشباب، قال: «الصورة دي في أولى جامعة، حقوق القاهرة، وكنت وسيم جدا، أه أعمل إيه ادعيلي، كله راح، الشعر راح، الحمد لله، كنت كمان فيت أوي ورياضي، كنت في أولى جامعة وقتها، وكنا كل فرق مسارح الكليات بنطلع مرسى مطروح 20 يوم».

وعن صورته بأعين ملونة، قال محمد هنيدي: «والله عيني كانت ملونة، ومعرفيش إيه اللي حصل، وشعري كان لونه فاتح، بس محبيتشي أقول كدا، عشان بيقولولي بتكدب، أهو والله شعري كان أصفر وعيني كانت ملونة، والصورة دي أنا فاكر كانت في خطوبة أختي، وكنت ساعتها في ثانوي».