السفير الأمريكي: شحنات جديدة من لقاحات كورونا تصل إلى مصر قريبا

قال السفير الأمريكي في القاهرة، جوناثان كوهين، إنّ التعاون مع شركاء بلاده وأصدقائها في مصر، أثمر عن تدريب أكثر من 14 ألفا من العاملين في في القطاع الصحي، متابعا: «ساعدن في القضاء على مرض شلل الأطفال، وخفض نسب وفيات الأطفال لنسبة تصل لـ80%».

وأضاف السفير الأمريكي في القاهرة، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، لاستعراض موقف لقاحات كورونا، أنّ الولايات المتحدة دعمت توصيل المياه النظيفة إلى أكثر من 25 مليون مصري، ضمن جهود خدمة المجال الصحي في مصر.

السفير الأمريكي: «بايدن» أكد أنّ الولايات المتحدة ستكون ترسانة لتوفير لقاحات كورونا في حرب القضاء على الفيروس

وأشار كوهين، إلى أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد أنّ الولايات المتحدة الأمريكية، ستكون هي الترسانة التي تمد العالم بالتطعيمات في هذه الحرب المشتركة للقضاء على فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

كوهين: الرئيس الأمريكي أكد أنّ مصر ستكون على رأي أولويات تقديم التطعيمات

وأوضح السفير الأمريكي، أنّ الجرعات التي تضمن أكثر من 1.5 مليون جرعة من لقاح فايزر، تؤكد اهتمام الرئيس الأمريكي بأنّ مصر على رأس أولويات تقديم هذه التطعيمات، وهناك مزيد من اللقاحات ستصل إلى مصر قريبا من الولايات المتحدة الأمريكية.

وشددت وزارة الصحة والسكان، على أهمية اتباع التدابير الصحية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة، وعدم التكدس أو لمس أي أسطح.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.