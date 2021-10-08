رسميا.. زيادة أسعار البنزين 25 قرشا..وبنزين 92 بـ8.25 جنيها

قرر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تحريك أسعار بيع اللتر من البنزين بمحتلف الفئات 80 و92 و95، بقيمة 25 قرشاً، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة.

وبموجب قرار «الملا»، الذي نشرته الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل تحت رقم 1680 لسنة 2021؛ فإن سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك، سيصبح 7 جنيهات.

أسعار البنزين الجديدة

وبحسب القرار؛ فإن سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك، سيصبح بسعر 8 جنيهات و25 قرشاً، شامل الضريبة على القيمة المضافة، فيما سيصبح سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك، بسعر 925 قرشاً شامل الضريبة على القيمة المضافة.

يأتي ذلك بناءً على ما تم اعتماده من وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية بشأن نتائج لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

سعر طن المازوت

كما أصدر الوزير قراراً أخر بشأن سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية ليصبح 4200 جنيه لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقي القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى.

ويستمر العمل بأسعار بيع المازوت لباقي القطاعات، بواقع 1500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة، و2500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التي تقوم ببيع انتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

سعر غاز السيارات المضغوط

كما أصدر وزير البترول والثروة المعدنية قراراً آخر، بتحديد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين، بـ 375 قرشاً بالمواصفات العادية، شاملاً رسم الدمغة النوعي طبقاً للقوانين الصادرة في هذا الشأن.