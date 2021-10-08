«التاسعة» ينفرد بعرض تسجيلا نادرا عمره 38 سنة لبروفات أغنية «كتر الكلام»

أذاع برنامج «التاسعة»، الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري على القناة الأولى، تسجيلا صوتيا نادرا عمره 38 عاما للموسيقار الراحل بليغ حمدي وهو يغني أغنية لحنها للفنانة سميرة سعيد.

اسم كبير في عالم الموسيقى

قالت الإعلامية شافكي المنيري، إن بليغ حمدي اسم كبير في عالم الموسيقى، وكان موسيقارا عظيما: «في 7 أكتوبر كان بليغ حمدي بايت في ماسبيرو عشان يسجل أغنية وأنا على الربابة بغني مع وردة والشاعر عبدالرحيم منصور، ولحن وسجل أغلب أغاني النصر الجميلة».

تعاون مع أجيال مختلفة من المطربين العمالقة

وأضافت: «عندما أسمع بليغ حمدي لا أستطيع تخيل أن موسيقارا عظيما مثله استطاع أن يتعاون مع الراحلة أم كلثوم وعبدالحليم حافظ ووردة وشلادية وعفاف راضي ومحمد رشدي ومحمد العزبي وسميرة سعيد واكتشاف علي الحجار».

وتابعت، أنه سجل أغنية منذ 38 عاما للمطربة الرائعة ذات الصوت الجميل سميرة سعيد، حيث أعجب بصوتها وأحس أنه مميز منذ اليوم الأول للقائهما: «تعرف إلى سميرة سعيد في المغرب حيث كانت تحيي حفلات هناك وهي في سن صغيرة».

وعرض البرنامج تسجيلا صوتيا للموسيقار الراحل وهو يغني أغنية «كتر الكلام»، ضمن بروفات التسجيل.