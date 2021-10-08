تعرف على موعد تطبيق أسعار البنزين الجديدة بعد زيادتها

تدخل أسعار البنزين الجديدة التي أعلنت عنها وزارة البترول والثروة المعدنية في جريدة الوقائع المصرية اليوم، حيز التنفيذ في الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة.

وذكرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم، أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أعلن عن تحريك أسعار بيع اللتر من البنزين بمحتلف الفئات 80 و92 و95، بقيمة 25 قرشاً، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم.

تفاصيل قرار زيادة أسعار البنزين

وبموجب قرار «الملا»، الذي نشرته الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل تحت رقم 1680 لسنة 2021؛ فإن سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك، سيصبح 7 جنيهات.

وبحسب القرار؛ فإن سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك، سيصبح بسعر 8 جنيهات و25 قرشاً، شامل الضريبة على القيمة المضافة، فيما سيصبح سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك، بسعر 925 قرشاً شامل الضريبة على القيمة المضافة.

يأتي ذلك بناءً على ما تم اعتماده من وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية بشأن نتائج لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

سعر طن المازوت

كما أصدر الوزير قراراً أخر بشأن سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية ليصبح 4200 جنيه لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقي القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى.