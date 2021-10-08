ابنة ماهر سليم ترثي والدها بكلمات مؤثرة في الذكرى الأربعين لوفاته

أحيت «أسماء» ابنة الفنان ماهر سليم، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ذكرى الأربعين لوفاة والدها بكلمات مؤثرة، حيث نشرت صورة تجمعهما داخل المستشفى وعلقت قائلة «وحشني صوتك في الصلاة، وصوت المفاتيح بتاعتك، وصوتك وأنت بتقرأ قرآن، أقولك كمان! وحشني صوتك وأنت بتزعقلي، أنا لسة بدور عليك».

وأضافت: «هما بيقولوا إن النهاردة الأربعين بس أنا لسه بستناك يا بابا، حاسة إنك مسافر سفرية شغل كالعادة بس طويلة شوية وهترجع تاني، أنا ببعتلك هدايا كتير يارب تكون بتوصلك وبتبسطك، سلام ع روحك النقية».

وفاة ماهر سليم

رحل الفنان ماهر سليم عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم 2 سبتمبر الماضي، في أحد مستشفيات الأورام الذي حجز فيه لمدة 20 يوما قبل الرحيل، بسبب صراعه مع مرض السرطان.

وسيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني برحيل ماهر سليم، ونعاه عدد كبير من النجوم من بينهم صلاح عبدالله، محمود البزاوي، محمد صبحي، وفاء عامر، بدرية طلبة، إيهاب فهمي، ونشوى مصطفى.

وشارك الفنان الراحل ماهر سليم في مجموعة كبيرة من الأعمال التلفزيونية والسينمائية على مدار مشواره الفني، تجاوزت الـ 150 عملا، كان آخرها دوره في فيلم «وقفة رجالة» للمخرج أحمد الجندي، بالإضافة إلى إسهامه في المسرح، حيث شغل عددا من المناصب الإدارية وصولا إلى رئاسة البيت الفني للمسرح.