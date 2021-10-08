أسباب تحريك أسعار البنزين في مصر.. النفط العالمي ارتفع 25% خلال 6 أشهر

أعلنت لجنة تسعير المحروقات عن زيادة أسعار البنزين بمقدار 25 قرش بداية من صباح اليوم الجمعة، حيث تجتمع اللجنة لتسعير المحروقات كل 3 أشهر.

وجاء رفع سعر البنزين في مصر بمقدار 25 قرشا ليواكب ارتفاع الأسعار العالمية للنفط ومنتجاته، حيث تشهد الأسواق العالمية زيادة مستمرة، وذلك بعد أن ارتفع سعر خام برنت من 64.81 دولار للبرميل «ما يعادل 1014 جنيه للبرميل» في أبريل 2021، ليصل إلى 74.49 دولار أمريكي للبرميل «ما يعادل 1166 جنيه للبرميل» في المتوسط خلال شهر سبتمبر 2021.

زيادة أسعار النفط

بينما شهد شهر أكتوبر الجاري، زيادة أخرى في أسعار النفط، حيث واصلت الأسعار العالمية ارتفاعها لتصل إلى 81.44 دولار أمريكي للبرميل، «ما يعادل 1275.35 جنيه للبرميل»، ما يعني أن أسعار النفط زادت بمعدل 25% من أبريل لأكتوبر 2021.

وخصصت الموازنة العامة للدولة 2021 - 2022 مخصصات المحروقات على أساس أن متوسط سعر خام برنت 60 دولار أمريكي، في الوقت الذي وصل فيه هذا الشهر لـ81.44 دولار أمريكي بزيادة قدرها 21.44 دولار.

وخصصت الدولة في موازنتها العامة مبلغ 17.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الوقت الذي بلغ فيه العجز الكلي للموازنة العامة للدولة «الفارق بين الإيرادات والمصروفات العامة للدولة» نحو 475.5 مليار جنيه، وبالتالي فإن عدم تحريك أسعار البنزين يرفع فاتورة الدعم بمقدار 25 مليار جنيه، ويتسبب في تفاقم عجز الموازنة العامة بـ 25 مليار جنيه.

رفع أسعار المحروقات عالميا

جدير بالذكر أن عدد كبير من الدول رفع أسعار المحروقات خلال شهر أكتوبر، منها الإمارات العربية المتحدة الغنية بالنفط وتركيا والهند، في الوقت الذي تشهد فيه المملكة المتحدة أزمة وقود.

وتحتل مصر المركز الـ17 عالميًا من حيث أرخص أسعار البنزين عالميًا، وذلك بين 168 دولة متقدمة على المملكة العربية السعودية، أكبر منتجي النفط في العالم، وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وروسيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك طبقا لموقع أسعار البترول العالمية «globalpetrolprices».