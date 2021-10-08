مصر في المرتبة 17 عالميا من حيث أرخص الدول في أسعار البنزين

ارتفعت أسعار الوقود خلال شهر أكتوبر الجاري، في عدد من الدول من بينها الإمارات العربية المتحدة وتركيا والهند، في الوقت الذي تشهد فيه المملكة المتحدة أزمة وقود، كما ارتفعت أسعار البنزين في مصر بمختلف فئاته بقيمة 25 قرشا.

وارتفع متوسط خام برنت لأقصى مستوى له، حيث تجاوز عتبة الـ80 دولارا لأول مرة منذ 3 سنوات وتحديدًا بدءا من أكتوبر 2018، حيث بلغ سعر متوسط خام برنت في أكتوبر 2021 حوالي 81.44 دولار أمريكي، وسجل سعر متوسط خام برنت في أبريل الماضي 64.81 دولار، مما يعني أن سعر النفط زاد عالميًا بمعدل 25% خلال 6 أشهر فقط، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

أرخص أسعار البنزين في العالم

وبحسب موقع أسعار البترول العالمية «globalpetrolprices»، المعني بأسعار المحروقات في العالم، فإن مصر تحتل المركز الـ17 عالميًا من حيث أرخص أسعار البنزين في العالم وذلك بين 168 دولة، متقدمة على كبار منتجي النفط في العالم مثل المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والهند والأردن وفلسطين.

دعم المنتجات البترولية في مصر

ويقدر دعم الحكومة المصرية للمنتجات البترولية بـ17.4 مليار جنيه، حيث خصصت الدولة هذا المبلغ باعتبار أن متوسط سعر خام برنت بلغ 60 دولارا، في الوقت الذي بلغ فيه السعر حاليًا 81 دولارا.

وقررت لجنة تسعير المحروقات، تحريك أسعار البنزين بمحتلف الفئات 80 و92 و95، بقيمة 25 قرشا، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة.