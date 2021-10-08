«شعراوي»: عرض منتجات 5 تكتلات اقتصادية لـ50 عارضا في «تراثنا»

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن مشاركة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج، للعام الثاني على التوالي، في معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2021.

منتجات 5 تكتلات اقتصادية

وقال وزير التنمية المحلية في بيان صادر عن الوزارة، إن برنامج التنمية سيشارك في المعرض هذا العام عبر الجناح الأكبر في «تراثنا»، وسيكون على ضعف مساحة العام الماضي والتي تصل إلى حوالى 500 متر، مما يعكس التطور الإيجابي من حيث نسبة وحجم المشاركة والتطور النوعي من حيث الأنشطة والتدخلات السابقة، لافتاً إلى أن مبيعات العام الماضي بلغت حوالي مليون جنيه.

ويضم الجناح هذا العام، منتجات لـ5 تكتلات اقتصادية من محافظتي قنا وسوهاج من تكتلات المرحلة الأولى وتكتلات المرحلة الثانية، ومن بينها «الفركة» في مركز نقادة بمحافظة قنا، و«التلي» في مركز شندويل بمحافظة سوهاج، و«الأثاث» في مركز طهطا بمحافظة سوهاج، و«الفخار والخزف» في نقادة وجراجوس من قنا، و«النسيج اليدوي» في أخميم بقنا، وذلك بحضور 50 عارضا من المحافظتين.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يسعى إلى دعم التنافسية والتنمية الاقتصادية وتهيئة بيئة الأعمال، ويولي أهمية كبرى للتكتلات الاقتصادية كأداة لدعم وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، مضيفا أن البرنامج يعمل على تنمية 10 تكتلات اقتصادية في قنا وسوهاج، وهي تكتلات العسل الأسود والفركة والطماطم والشمر والفخار بمحافظة قنا، وكذلك تكتلات الأثاث والتلي والبصل والصناعات النسيجية بأخميم، والفاصوليا الخضراء بسوهاج، بالإضافة إلى 4 تكتلات بمحافظتي أسيوط والمنيا وهي الرمان والنباتات الطبية والعطرية بأسيوط، والعسل الأسود والنباتات العطرية والطبية بالمنيا.

وأوضح «شعراوي»، أن البرنامج قام بإعداد ووضع خطة عمل متكاملة لدعم وتطوير 10 تكتلات اقتصادية بالمحافظتين، لتنميتها وتعزيز التنافسية بها ووضع خطة استراتيجية لكل تكتل.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن مشاركة تلك التكتلات في المعرض تساعد في عملية التسويق، سواء تسويق التكتلات نفسها وأعضائها وتقديمهم بالشكل اللائق سواء من المنظورين التنموي أو التجاري، أو من خلال تسويق المنتجات نفسها وتعريف الجمهور ومجتمع الأعمال بها.

ترويج مبيعات التكتلات

وقال وزير التنمية المحلية، إن المشاركة ستساعد أيضا في ترويج مبيعات تلك التكتلات ومساعدة أعضاءها، ومن خلفهم قاعدة كبيرة من الحرفيين وأسرهم في الحصول على فرصة ثمينة لتحقيق أرباح وزيادة الدخل، بما يساهم في زيادة فرص العمل، حيث يمثل تكتل التلي بشندويل 11 عارضا، يعمل معهم ما يقرب من 600 سيدة منتجة، ويمثل تكتل الفركة 10 عارضين منهم 3 جمعيات وتضم حوالي 110 حرفيين، وتكتل صناعة الأثاث بطهطا ويضم 12 عارضا يمثلون 100 ورشة، حيث سيتم عرض عينات منتجات عالية الجودة وذات تصميم متميز، وكذا تكتل صناعة الفخار والخزف يمثل 20 ورشة، وتكتل النسيج اليدوي بأخميم والكوثر ويمثلهم 12 عارضا ويضم حوالي 300 حرفي.

خفض معدلات البطالة

وأشار إلى قيام برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بدعم التكتلات الاقتصادية كجزء من منظومة التنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة، لخلق فرص عمل ودعم القطاعات الرائدة ذات الميزة التنافسية بكل محافظة، بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعطاء الأولوية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما تلك المتواجدة ضمن تكتلات اقتصادية، بما يساهم في خفض معدلات البطالة قنا وسوهاج وتقليل الهجرة من محافظات الصعيد.

وقال «شعراوي» إن الفترة الماضية شهدت تطوير مجموعة من التصميمات الحديثة لبعض التكتلات والعمل على توفير المواد الخام ذات الجودة العالية، مما ساعد في إضافة قيمة للمنتجات وتنفيذ برنامج تدريبي متكامل لتوفير الدعم الفني لأعضاء التكتلات الاقتصادية، مما مكنهم من إنتاج التصميمات الحديثة وتطوير الإنتاج والعملية الإنتاجية.

أنشطة تسويقية وترويجية

من جانبه، قال الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن البرنامج قام خلال الفترة الماضية بتنفيذ عدة أنشطة تسويقية وترويجية لرفع الوعي بوجود التكتلات الاقتصادية في محافظتي قنا وسوهاج، لتحقيق انتشار أوسع للعارضين وإعداد كافة المطبوعات والمواد الدعائية الخاصة بالمعرض والمشروع، وتشمل «كروت شخصية للعارضين، حقائب، تغليف المعروضات، كتالوج ومطبوعات دعائية تحكي القصة وراء المنتج»، وإعداد بعض الصور والمواد التسجيلية للدعاية للتكتلات.

وأضاف «الهلباوي»، أنه تم أيضا الحصول على موافقة وزير التنمية المحلية على ربط العارضين بمنصة «أيادي مصر» التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للتسويق الإلكتروني، لعرض مجموعة مختارة من منتجات التكتلات وتسويقها داخلياً وخارجياً، بالإضافة إلى توجيه الدعوة لعدد من مصممي الأزياء والمؤسسات المحلية المهتمة بمجالات عمل التكتلات لزيارة الجناح ورؤية المنتجات على الطبيعة، موضحا أنه تم تقديم مبادرة جديدة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع خيوط الفضة والذهب لمنتجات التلي بجودة أعلى وتكلفة أقل من المستورد، تنفيذاً لرؤية الدولة في تعميق الصناعة وتقليل الاستيراد، وحل أهم المشاكل التي تواجه تلك الحرف في مصر.