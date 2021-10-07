«التنمية المحلية»: لا عودة لسوق الجمعة بالقاهرة مرة أخرى

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم التنسيق مع الشرطة وحي الخليفة لمنع إقامة سوق الجمعة مرة أخرى، واتخاذ إجراءات قانونية على الفور ضد أي شخص يحاول خرق قرار الغلق، مضيفا لـ«الوطن» أن سوق الجمعة مخالف وعشوائي ويؤثر سلبا على سلامة المواطنين ويضر البيئة.

تداول حيوانات محظورة

وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية فور تلقيها شكوى بوجود مخالفات واستمرار عمل سوق الجمعة وتداول حيوانات جارحة وخطرة بالمخالفة للقانون من ثعابين وتماسيح وغيرها علاوة على وجود ممارسات أخرى سلبية فضلا عن إشغال الطريق والتجمعات؛ وعدم اتباع أي إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، تم التحرك بالتنسيق مع محافظة القاهرة والأمن، كما أن السوق الرسمي في تلك المنطقة هو سوق التونسي الحضاري وبالتالي لن يسمح بوجود أسواق عشوائية.

مصادرة الحيوانات

ودعا قاسم المواطنين والمترددين على هذا السوق بعدم مخالفة القانون وعدم التوجه إليه مرة أخرى، حتى لا ينطبق عليهم القانون، لافتا إلى استمرار الحملات على منطقة سوق الجمعة بمنطقة التونسي بالسيدة عائشة بحي الخليفة وسيتم ضبط الحيوانات البرية والطيور والزواحف التي يتم بيعها بالسوق ومصادرتها وتسليمها إلى حديقة الحيوان مع اتخاذ إجراء قانوني ضد من يحاول خرق قرار إلغاء سوق الجمعة.

ولفت إلى أنه غير مسموح بتردد الباعة الجائلين على تلك المنطقة للقيام ببيع الحيوانات البرية بالمخالفة للقوانين المصرية بعدما تم ضبط عدد من الثعابين متنوعة الحجم والزواحف والتماسيح متنوعة الحجم، وتبين حالتها سيئة وبالتالي تم تسليمها إلى حديقة حيوان الجيزة.