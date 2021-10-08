هل يمكن أن تستمر أعراض الإنلفونزا لفترات طويلة؟.. طبيب يجيب

قال الدكتور أيمن ثروت، مدير وحدة الرعاية بمستشفى العزل بالعبور في محافظة القليوبية، إنه من الطبيعي بعد الإصابة بفيروس كورونا أو الإنلفونزا أن تشهد الحالة الصحية للمصابين انخفاضا في حدة الأعراض الناجمة عند الإصابة في غضون أيام، ويتعافى معظم المصابين في فترة من الزمن دون استمرار أى أعراض، ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من استمرار بعض الأعراض عقب الإصابة بالإنفلونزا لفترة طويلة.

الأعراض طويلة الأمد من الإنلفونزا تحتاج رعاية صحية

وأضاف ثروت لـ«الوطن» أن الأشخاص المصابون بالأنلفونزا ويعانون من الأعراض يحتاجون إلى الرعاية الطبية والذهاب للطبيب للاستشارة وفي حالة وجود بعض الحالات التي تظل موجودة عقب الإصابة بالإنلفونزا مثل«التعب، ضيق التنفس، ألم في الصدر، مشاكل في التركيز، الشعور بالصداع بصورة مستمرة» يجب الذهاب للتشخيص حتى لا تتفاقم هذه الأعراض وتؤثر سلبا على صحة هؤلاء الأشخاص، موضحا أن هذه الأعراض يمكن أن تدوم حتى بعد الشفاء وتستمر ملازمة للشخص المعافى من الإصابة بالإنلفونزا.

أعراض الإنلفونزا تشمل جميع الفئات العمرية

وأشار مدير وحدة الرعاية، إلى أن هذه الأعراض يمكن تستمر لفترة طويلة وتشمل جميع الفئات وليس فئة معينة ويمكن لهذه الأعراض أن تسبب العديد من المشكلات الصحية على حياة هؤلاء الأشخاص، موضحا أن الإصابة بفيروس الإنفلونزا أو فيروس كورونا هناك بعض بعض الأعراض طويلة الأمد مثل« ضيق التنفس، انسداد الجيوب الأنفية»، والتي يمكن أن تستمر لفترة أطول عقب الإصابة بفيروس الإنلفونزا أو كورونا.

الإنفلونزا الموسيمية أكثر الأعراض المرتبطة بالخريف

وأكد ثروت، أن الإنفلونزا الموسيمية تعد واحدة من أكثر الأعراض المرتبطة بفصل الخريف، وتكون مشابه لنفس أعراض فيروس كورونا ومع اختلافات طفيفة فى الأعراض التي يمكن التمييز بين الأنفلونزا الموسيمية وفيروس كورونا، وأن طرق الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية هي نفس الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وتتمثل في ارتداء الكمامة بصورة مستمرة، وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية متواصلة، إضافة إلى التباعد الاجتماعي.