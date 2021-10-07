«الدواء الأمريكية» تناقش تطعيم الأطفال بلقاح كورونا 26 أكتوبر

طالبت شركة «فايزر» إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتوسيع الاستخدام الطارئ للقاحها المضاد لفيروس كورونا لجميع الفئات، خاصة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، وذلك عقب الموافقة على استخدام لقاح كورونا للأطفال لمن هم دون 18 عاما على نطاق واسع في العديد من البلدان، والتصريح به للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما.

جلسة طارئة لهيئة الدواء والغذاء لمنافشة تطعيم الأقل من 11 عاما

ومن المقرر أن تعقد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اجتماعا في 26 أكتوبرالمقبل، لمناقشة مطلب «فايزر»، ومن المتوقع اتخاذ قرار حول الموافقة على تطعيم الأطفال الذين يتراوح أعمارهم بين 5 و11عاما، وتخطط إدارة الغذاء والدواء للتحرك بسرعة للبث في العديد في هذا الموضوع.

وأجريت دراسة من قبل شركة «فايزر»على الأطفال الصغار بشكل مشابه للطريقة التي عملت بها في الأطفال الأكبر سنا والبالغين، الذين بلغت أعمارهم أكثر من 12 عاما، وتم تسجيل نحو 4500 طفل أصغر سنا بعمر ستة أشهر فما فوق في ما يقرب من 100 موقع للتجارب السريرية في 26 ولاية أمريكية وفنلندا وبولندا وإسبانيا.

التجارب التي أجريت على الأطفال لا تدعو للقلق

وترواحت أعمار 2268 طفلا خضعوا للتجارب بين 5 و11 عاما، وتم إعطاء حوالي نصف هؤلاء في المجموعة الخامسة إلى 11 جرعتين على حدة بينها 21 يوما، والنصف الآخر تم إعطاؤه حقن وهمي، ثم اختبر الفريق السلامة والتحمل والاستجابة المناعية الناتجة عن اللقاح عن طريق قياس مستويات الأجسام المضادة لدى الأطفال الصغار.

وقالت شركة فايزر، إنها اختارت جرعات أقل لتجارب لقاح كورونا على الأطفال أكثر مما تعطى للمراهقين والبالغين، ويتلقى أولئك الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر جرعتين بنسبة 30 ميكروجرام من اللقاح، ومع ذلك، تم إعطاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والحادية عشرة جرعات 10 ميكروجرام وتلقى الأطفال من سن ستة أشهر إلى أربع سنوات ثلاث جرعات ميكروجرام.

توقعات بتطعيم الأطفال من سن ست شهور نهاية 2021

وعلى عكس التجربة السريرية الأكبر التي أجريت على البالغين، لم تقس تجربة الأطفال الفعالية من خلال مقارنة عدد حالات لفيروس كورونا بين مجموعة اللقاح مع العدد في مجموعة الدواء الوهمي، ونظر الأطباء القائمون على الدراسة في مستويات الأجسام المضادة المعادلة لدى متلقي اللقاح الشباب وقارنوا المستويات بتلك التي تظهر عند البالغين.

وتتوقع الشركات المصتعة للقاحات المضادة لفيروس كورونا تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وخمسة أعوام، وبين ستة أشهر وسنتين بحلول نهاية العام الجاري.