قطاع تنمية الموارد البشرية بـ«صرف القاهرة» يحصل على شهادة «الأيزو»

أكد المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أهمية بناء القدرات وتطوير الآداء ورفع كفاءة العنصر البشري، في مختلف قطاعات العمل داخل الشركة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

إنشاء نظام لجودة العمليات التي تتم بالقطاع

وأعلن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى إنهاء المراجعة النهائية وحصول قطاع تنمية الموارد البشرية والإدارية كاملا على شهاده «أيزو 2015 - 9001»، بعد إنشاء نظام لجودة العمليات التي تتم بالقطاع متضمنا «الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية والإدارة العامة للشئون الإدارية»، طبقا للمواصفة الدولية بالتعاون مع شركة الشرق الأدنى «Eurosert».

قطاع الموارد البشرية بالقابضة يؤهل الإدارات والقطاعات المختلفة الحصول على اعتماد الجودة الايزو

وقال في بيان صحفي، إن ذلك يأتي طبقا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتطوير المستمر وصولا إلى أعلى معايير الجودة، ومتابعة قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة الذي يؤهل الإدارات والقطاعات المختلفة الحصول على اعتماد الجودة الايزو.

المراجعة الخارجية من قبل الجهة المانحة

وأشاد المهندس عادل حسن، بالجهود المبذولة من قطاع الموارد البشرية لتحقيق هذا الانجاز، مشيرا إلى المراجعة الخارجية من قبل الجهة المانحة والتي أشادت بالنظام لأول مرة وبدون أي ملاحظات.

الاستعداد الكامل لموسم الأمطار من خلال تطهير الشنايش

وأوضح «حسن»، أن الشركة استعدت لموسم الأمطار من خلال تطهير الشنايش وبالوعات الصرف ووضع حلول عاجلة للمحاور الرئيسية للتعامل مع الأمطار المتوقعة لافتا إلى الانتهاء من تطهير بالوعات صرف الأمطار بـ«جوزيف تيتو، ميدان الحجاز، 6 أكتوبر تقاطع عبدالحميد بدوي، الميرغني، وكوبري القبة».

التنسيق الكامل مع كافة الجهات والأجهزة المعنية

وأضاف أن الشركة تتابع بصفة يومية البيانات التي تصدر عن هيئة الأرصاد الجوية، مشيرا إلى التنسيق الكامل مع كافة الجهات والأجهزة المعنية، في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.