16 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر

شهدت منطقة البر الغربي بمحافظة الأقصر، تحليق 16 رحلة بالون طائر، صباح اليوم الجمعة، لمشاهدة المعالم الأثرية المحافظة السياحية من أعلى نقطة في المنطقة الغربة، حيث يُحلق البالون على إرتفاع يصل إلى 2000 قدم عن سطح الأرض، ويُشاهد السياح من الأعلى معابد «وادي الملوك والملكات والدير البحري»، فضلًا عن مقابر النبلاء ودير كارتر، بمنطقة العساسيف الأثرية، غرب المحافظة.

16 رحلة بالون

ووفقا لمصدر باتحاد شركات البالون الطائر، وصل عدد رحلات البالون الطائر المحلقة في سماء غرب محافظة الأقصر، اليوم، إلى 16 رحلة بالون طائر، تحمل على متنها عددًا من السياح من مختلف الجنسيات منها «الصينية، الروسية، الإسبانية، الفرنسية، البولندية»، لمشاهدة المعالم والمناطق الأثرية في بالبرين الغربي والشرقي.

رحلات شارتر روماني

وتستقبل محافظة الأقصر، خلال الفترة الحالية، عددًا من رحلات الشارتر الأسباني والفرنسي وكذلك الروماني، وهي رحلات قادمة مباشرة من إسبانيا وفرنسا ورومانيا لمحافظة الأقصر عبر مطارها الجوي، عقب عودة فتح المجال الجوي مع عدد من الدول الأجنبية بعد محاصرة جائحة كورونا، من خلال الحصول على اللقاحات.

تأمين رحلات السياح

ويجري تنظيم رحلات سياحية للمناطق الآثرية في بالبرين الغربي والشرقي، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية المتبعة لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، فضلا عن تأمين الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، حيث تقوم الجهات الشرطية بتأمين رحلات السياح أثناء الزيارات، حتى رحيل الوفود السياحية عبر مطار الأقصر الجوي.