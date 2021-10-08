بدء انتخابات التجديد النصفي بنقابة أطباء البحر الأحمر

بدأت انتخابات التجديد النصفي بنقابة أطباء البحرالأحمر، اليوم، وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة، ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الخامسة مساءا تُغلق بعدها صناديق الاقتراع تمهيدا لفرز الأصوات وإعلان النتيجة النهائية مساء اليوم.

8 مرشحين يتنافسون علي 4 مقاعد

يخوض المعركة الانتخابية لنقابة أطباء البحر الأحمر في التجديد النصفى أربعة مرشحين فوق السن وهم الأطباء «أحمد توغان وحمادة أبو الحجاج وصموئيل توفيق ومحمد السيسي»، ويتنافسون على مقعدين فقط، بينما يتنافس أربعة مرشحين على مقعدين تحت السن وهم «أحمد شافي ومحمد ثروت وبشير رمضان ومعتز عبد الواحد».

تجهيز الحجر الصحى بمطار برنيس الدولي

وفي سياق آخر تفقد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر مطار برنيس الدولى لتجهيز مكان عيادة الحجر الصحي ومكان العزل المؤقت تمهيدا لبدء تشغيل المطار، وتجهيز مركز معلومات ومناقشة خطة العمل الفترة القادمة بالتنسيق مع مدير مطار برنيس الدولي.

وتفقد المحافظ الغرف الإدارية بصالة الوصول والسفر الداخلي والدولي وصالة كبار الزوار وجميع أنحاء المطار فضلا عن مراجعة الماكيت المصغر للمطار وحصر كافة الاحتياجات المطلوبة وذلك تمهيدا لبدء تشغيل المطار أمام حركة الطيران المدني.

كما أجرى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر زيارة مفاجئة للوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية بمرسى علم لمتابعة الآداء وانتظام العمل بوحدة حماطة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وأسطوانات الأكسجين، إلى جانب مراجعة سجلات النفايات الطبية، موجها بسرعة رفع كفاءة البنية التحتية وأعمال الكهرباء والصرف الصحي وسكن الطاقم الطبي بوحدة برنيس الصحية ووحدة حماطة بصفة عاجلة.