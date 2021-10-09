اليوم.. نظر دعوى منع استخدام سم «الاستركينين» في قتل الكلاب الضالة

تنظر محكمة مجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من كرم كامل نظير، بصفته وكيلا عن رئيس جمعية «أورتيم لحياة الحيوان»، طالب فيها بإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعي عليهم عن استخدام سم «الاستركينين»، في قتل الكلاب والحيوانات الضالة.

الدعوى اختصمت رئيس مجلس الوزراء وآخرين

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2242 لسنة 75 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة والصحة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية «بصفاتهم».

مقيم الدعوى فوجئ بقتل ممنهج للحيوانات

وقالت الدعوى: «فوجئت الجمعية بحملة تستهدف إبادة الكلاب والقطط الضالة والهائمة في شوارع مصر عن طريق الطعم المخلوط بالسموم أو قتلها بالخرطوش في كل أنحاء الجمهورية، وفقا للتعليمات الصادرة المستمرة لكل المحافظات بقتل هذه الحيوانات، بمخالفة الدستور والقانون والشريعة الإسلامية ومما يضر بعملية التوازن البيئي، ويساعد على ظهور حيوانات شرسة أو ضارة كالثعابين والفئران والذئاب التي تعيش في المناطق الصحراوية، حيث إن الكلاب والقطط تشكل خط الدفاع الأول في المناطق والتجمعات العمرانية القريبة من الصحراء والجبال ضد محاولات دخول تلك الحيوانات المفترسة إليها».

سم الاستركنين محظور دولياً

وأضافت الدعوى «هال الجمعية قيام جهة الإدارة باستخدام سم «الأستركنين» المحظور في أغلب دول العالم في قتل تلك الحيوانات، الذي يشكل خطرا جسيما على الإنسان بالمقام الأول مع الحيوانات المنزلية والطبيعة بوجه عام، كما أنه يكلف الدولة أموالا طائلة مما يعد إهدارا لأموال الدولة دون جدوى، رغم وجود سبل أخرى لمواجهة زيادة أعداد الكلاب والقطط في الشوارع، أكثر نجاعة وأقل تكلفة».

المفوضين أوصت في تقرير لها بوقف قتل الكلاب بسم «الأستركنين»

وأوصى تقرير قضائي سابق لهيئة مفوضي الدولة، أصليا، برفض الدعوى المطالبة بوقف استخدام سم «الاستركينين»، في قتل الكلاب والحيوانات الضالة، واحتياطياً، بإلزام الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإيقاف استخدام مادة الاستركنين للتخلص من الكلاب والحيوانات الضالة الموجودة بالطرق والأماكن العامة.