العاملون بالقوى العاملة بالإسكندرية يتلقون الجرعة الثانية من لقاح كورونا

بدأت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية تلقي العاملين للجرعة الثانية من لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، والتي تستمر لمدة يومين بمقر المديرية، بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة العاملين.

وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن يتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لحصول العاملين بالوزارات ومديرياتها على لقاح التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد للحد من خطر انتشاره.

الدولة مهتمة بحصول الجميع على لقاح كورونا

وأكد وزير القوى العاملة على اهتمام القيادة السياسية بحصول جميع العاملين بالدولة في جميع أنحاء الجمهورية على لقاح التطعيم، مصدرًا توجيهاته لمديري مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية بحصول جميع العاملين على الجرعة الثانية من اللقاح بمقر المديرية بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة.

من جانبه، أشاد ياسر سعيد مدير المديرية بالتعاون بين المديرية ومديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسكندرية لإنجاز هذا العمل، وذلك للحد من انتشاره والحفاظ على صحة العاملين والمترددين على المديرية، موجها الشكر للجنة القائمة على تقديم لقاح التطعيم للعاملين، وجميع الأطقم الطبية لما يبذلونه من جهد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن دورهم في نشر الوعي بين المواطنين.