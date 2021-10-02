زحام أمام سوبر ماركت بالأقصر.. تعرف على أبرز الوظائف المطلوبة

شهدت منطقة «البغدادي» على طريق المراسي شرق محافظة الأقصر، حالة من الزحام الشديد صباح اليوم السبت، استمرت حتى عصر نفس اليوم، من قبل عدد كبير من الشباب خريجي المؤهلات المتوسطة والعليا، للتقديم في الوظائف أعلنت عنها مجموعة تجارية تمتلك سلسلة من محلات السوبر ماركت، بناءً على إعلان نشرته الصفحة الرسمية للمجموعة على موقع «فيسبوك»، استهدفت فيه عدداً كبيراً من الشباب لتقديم أوراقهم للحصول على وظائف داخل سلسلة السوبر ماركت، مما تسبب في تزاحم عدد كبير من الشباب والفتيات المقبلين على تقديم أوراقهم للتوظيف داخل المجمع.

يوم عمل للتوظيف بمجمع «سوبر ماركت»

وأعلنت المجموعة التجارية عن عقد يوم عمل مفتوح للتوظيف، في ظل افتتاح فرع الشركة الثاني داخل محافظة الأقصر، على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، ورغبتها في ضم كوادر شابة من الفتيات والشباب للعمل داخل فرعها الجديد، المقرر إقامته داخل محافظة الأقصر، ليكون المجمع الثاني داخل المحافظة ضمن السلسلة التجارية الشهيرة.

وأكدت المجموعة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، أنه من المقرر إجراء المقابلات بدءاً من اليوم السبت الموافق 2 أكتوبر، حتى غد الأحد 3 أكتوبر، في مقرها بمنطقة طريق المراسي، في مركز البياضية، شرق محافظة الأقصر.

أبرز الوظائف المطلوبة

وحسب الإعلان المنشور على صفحة المجموعة التجارية على «فيسبوك»، تتضمن الوظائف الجديدة المعلن عنها:

- مديرين فروع بخبرة سابقة في نفس المجال.

- مديرين أقسام بخبرة سابقة في نفس المجال.

- مشرفين أقسام بخبرة سابقة في نفس المجال.

- بائع مجمدات.

- موظف خدمات.

- عمال توصيل طلبات.

- سائقين.

- موظف خدمة عملاء.

- منسقين ممرات.

- كاشير.

- منسق مخازن.

- بائع لحوم.

- موظف أمن خدمات.

- معبد طلبات.

- بائع بقالة وأجبان.

- اخصائي لوجستيك.

- مراقب مخزون.

- مدخل بيانات.