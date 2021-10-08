5 رسائل لـ حنفي جبالي في بداية الجلسات البرلمانية للنواب (إنفوجراف)

عدد من الرسائل الهامة، بعث بها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب مع بداية انطلاق الجلسات البرلمانية في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، السبت الماضي.

استرداد مصر مكانتها السياسية

وشملت هذه الرسائل في مقدمتها الرسالة الأولى، بتأييد مجلس النواب للسياسات الحكيمة والمتوازنة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والتأكيد على استرداد مصر بفضل هذه السياسات مكانتها الدولية والإقليمية، والحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الوحدة الوطنية.

الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وتضمنت الرسالة الثانية دعم ومباركة بإطلاق الرئيس السيسي للإستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي في هذا الصدد خلال الجلسات العامة: «الرئيس السيسي خاض معارك تطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على أرض مصر، تليق باسمها وتاريخها، فالمرحلة السابقة رغم قصرها شهدت إنجازات عديدة يقوم على كل منها شاهد ودليل».

البناء والتنمية الشاملة

وحملت الرسالة الثالثة أهمية الدور الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف بناء الاقتصاد والتنمية. وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي في رسالته خلال الجلسات العامة التي عقدت هذا الأسبوع: «الرئيس استطاع مواجهة المشكلة الاقتصادية باتباع أسلوب المصارحة والمكاشفة بالحقائق مع الشعب (الشريك الأساسي) في عملية البناء والتنمية».

نصر أكتوبر العظيم

وتضمنت الرسالة الرابعة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، دور القوات المسلحة الباسلة في حرب أكتوبر وتأكيدها للعالم أن الإرادة الحرة لا تعرف الأساطير وأن النصر يصنعه الأبطال.

دور الأغلبية والمعارضة تحت القبة

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي في رسالته الخامسة حديثه للنواب قائلا: «تحية إعزاز وتقدير لكم نواب الشعب (أغلبية ومعارضة) على إسهاماتكم ومشاركتكم البناءة والموضوعية والتي أسفرت عن إقرار عدد مهم من التشريعات خلال دور الانعقاد السابق، وحققتم طفرة عظيمة في استخدام أدوات الرقابة البرلمانية دون تفريط للترشيد لا التنديد».

هيبة واحترام المؤسسة التشريعية

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أهمية الحرص على هيبة وتقاليد مؤسستنا التشريعية العريقة، وما تشهده قاعة المجلس من حوار ومناقشات تقوم على احترام الدستور والقانون واللائحة والنظام.

وقال: «ينتظركم أنتم نواب الشعب عملاً جاداً.. فليضع المجلس يده في يد المؤسسات الدستورية الأخرى ونحن نصوغ الأهداف القومية في إستراتيجية ثابتة تكون موضعاً للرضا العام، لنبني وطناً عزيزاً يفيض بالخير والاستقرار».