ورشة عمل لجذب الطلاب الوافدين للدراسة بجامعة سوهاج ضمن مبادرة «ادرس في مصر»

نظمت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، ورشة عمل لجذب الطلاب الوافدين للدراسة بجامعة سوهاج، وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف العزازي، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، وذلك في إطار مبادرة «ادرس في مصر»، وتنفيذًا للتكليفات الرئاسية، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتماشيًا مع خطة تطوير منظومة الطلاب الوافدين، والعمل على بحث أوجه جذب الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية.

بدأت الورشة بكلمة مسجلة للدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، تقدمت خلالها بخالص الاعتزاز والوفاء لجامعة سوهاج؛ لتعاونها في الترويج لمبادرة «ادرس في مصر»، مشيرة إلى عراقة الجامعة، ودخولها ضمن التصنيفات العالمية للجامعات، بالإضافة إلى التخفيض على المصروفات الدراسية بنسبة 35%.

مبادرة ادرس في مصر

كما تناولت أهمية جذب الطالب الوافد في إطار مبادرة «ادرس في مصر»، والتي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية لتطوير رعاية شئون الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، حيث يسهم زيادة أعداد الطلاب الوافدين في رفع التصنيف الدولي للجامعات، مشيرة إلى أن دعم القيادات بتطوير هذه المنظومة، سيثمر في تخريج طالب وافد يكون سفيرًا لمصر.

وخلال كلمته أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة تسعى لتطوير منظومة الطلاب الوافدين، وتقديم خدمات مميزة لهم، مضيفًا أن ورشة العمل ناقشت آليات جذب الطلاب الوافدين من الدول المختلفة للدراسة بالجامعة، وتقديم خدمات تعليمية مميزة لجذب أكبر عدد من الطلاب.

دعم الطلاب الوافدين

ومن جانبه أشار الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر، إلى الدعم اللامحدود سواء المادي أو المعنوي الذي تقوم به الجامعة لإدارة الوافدين، مشيدًا بالإمكانات المادية التي تمتلكها الجامعة، وما تتميز به من موقع جغرافي ومنشآت على أعلى وأحدث مستوى من الجودة، بجانب الكوادر العلمية المتميزة من أعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أنه تم دراسة مشاكل الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا فيما يخص التسجيل ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى حل مشاكل الإقامة وسرعة إنهاء إجراءات استقبال ملفات الطلاب وقبولها بالكليات، بالإضافة إلى وضع برامج ترفيهية مميزة لدمجهم في الأنشطة والفعاليات الطلابية، مطالبًا الجميع بالتكاتف من أجل استقطاب أكبر عدد من الطلاب الوافدين، لأهميته في إعلاء تصنيف الجامعة محليًّا ودوليًّا.

وعلى هامش ورشة العمل، تم تكريم الدكتور مصطفى عبدالخالق والدكتور حسان النعماني بمنحهما درع "«ادرس في مصر» تقديرًا لدعمهما وجهودهما في إنجاح المبادرة، كما تم تكريم الدكتورة هالة مقلد بمنحها درع الجامعة.