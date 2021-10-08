ضبط مسؤولة تمويل بجمعية اختلست 74 قسطا لقروض العملاء في سوهاج

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام «مسؤولة تمويل بإحدى الجمعيات – مقيمة بمحافظة سوهاج»، بتحصيل أقساط قروض من عملاء الجمعية وعدم توريدها لخزينة الجمعية والاستيلاء عليها لنفسها دون وجه حق

بالفحص تبين صحة الواقعة، وقيام المتحري عنها باستغلال طبيعة عملها بالجمعية والمنوط بها تحصيل أقساط القروض من المقترضين وتوريدها لخزينة الجمعية، حيث حصلت أقساط قروض من 74 مقترضا واختلاسها لنفسها دون وجه حق وعدم توريدها للجمعية، مما أضر بالمال العام.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.