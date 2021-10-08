«حلال ولا أصنام؟».. الإفتاء تحسم الجدل حول حكم شراء «عروسة المولد»

مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2021، الذي أعلنت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مساء أمس، أنه سيوافق 12 ربيع أول من هذا العام، والذي يوافق 12 أكتوبر في التاريخ الميلادي، تنتشر العديد من الأسئلة الشائعة في مثل هذا الوقت من كل عام حول حكم الاحتفاء بالمولد النبوي والتهادي بحلوى المولد.

ويحظى المولد النبوي الشريف بمكانة كبيرة في قلوب المسلمين، ورغم ذلك إلا أنّ هناك اختلافا حول حكم الاحتفال بتلك المناسبة الدينية، حيث يتجدد سؤال الناس مع اقتراب المولد النبوي 2021، عن حكم الاحتفال به وشراء الحلوى والتهادي بالعرائس كما هو معتاد عليه في كل عام.

مفتي الجمهورية: الاحتفال بالمولد النبوي جائز شرعا

الاحتفال بالمولد النبوي لم يكن أمرا شائعا في سنوات الإسلام الأولى ولكن الأمر بدأ ينتشر ويتحول إلى تقليد بداية من القرن الرابع للهجرة، وحول حكم الاحتفال بالمولد النبوي، فقد سبق وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عنه في فتوى على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية قبل حلول المولد النبوي 2021، قائلًا: «إن الاحتفال بالمولد النبوي هو أمر جائز شرعا ومستحب، فإظهار الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الاحتفال بمختلف طرقه لا يعد من البدع المذمومة».

دمية عروس المولد

وبحلول المولد النبوي 2021 يبدأ إقبال الناس على شراء الحلويات و«عرائس المولد» كما هو معتاد في هذا الوقت من كل عام، ويبدأ إقبالهم أيضا على الأسئلة حول جواز شراء الحلوى والدمى من عدمه، لانتشار الأقاويل التي تحث على عدم شرائها أو التهادي بها أو أكلها، وتصف العرائس بالأصنام، وهي من الأسئلة التي وردت كثيرًا على دار الإفتاء، وقد حسم المفتي، أي جدل يتعلق بهذا الأمر.

ويرى الدكتور شوقي علام، أنّ شراء الحلوى والتهادي بها ليس من البدع أو المحرمات، بل هو تقرب إلى الله عز وجل عن طريق إحياء ذكرى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والبهجة بها ويعتبر أيضا حبا منهم لما كان يحبه صلى الله عليه وسلم، فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُحِبُّ الحَلْوَاءَ، وَيُحِبُّ العَسَلَ» رواه البخاري وأصحاب السنن وأحمد، فشراء الحلوى في المولد النبوي 2021 هو سُنةً حسنة.

أدعية يمكن الاستعانة بها في المولد النبوي 2021

ومن الشعائر الدينية التي يتبعها الكثيرون في المولد النبوي هي كثرة الدعاء والصلاة على سيد الخلق نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا ما يدفعهم للبحث عن أفضل الأدعية في يوم خلق فيه خاتم المرسلين، وهناك عدد كبير من الأدعية الجميلة يمكن الاستعانة بها في المولد النبوي 2021 ومنها مثلا «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار»، ويمكن الدعاء أيضا بـ«سبحانك لا إله إلا أنت أسألك إجابة الدعاء، والشكر في الشدة والرخاء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نظرت إلى السماوات العلى فأوثقت أطباقها»، ومن الأدعية الشائعة في مثل هذا اليوم «اللهم انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا».