مواعيد المزاد العلني للمحلات التجارية والصيدليات بالمنصورة الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية، عن طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من 19 مترا مربعا إلى 40 مترا مربعا، بسوق مركز خدمات عمارات «سكن مصر»، بالمنطقة الأولى، للبيع بالمزاد العلني، وتحدد موعد المزاد يوم الأربعاء الموافق 24 نوفمبر 2021، ويمكن للراغبين في دخول المزاد، المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية، ويخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018م «قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة».

أول مزاد في مدينة المنصورة الجديدة

ويعتبر هذا ثاني مزاد يجري في تاريخ مدينة المنصورة الجديدة، وذلك بعد طرح عدد 5 محال تجارية وصيدلية ومخبز، بمساحات تتراوح بين 19 و41 مترا مربعا، بسوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة 2 بالمرحلة الأولى بالمدينة، وعقدت جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 15 أغسطس الماضي بمقر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.

كيفية دخول المزاد

ويستطيع المواطن دخول المزاد عن طريق شراء كراسة الشروط والمواصفات نظير سداد مبلغ 299 جنيها، وكذا سداد مبلغ 25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية كتأمين إبتدائي لدخول المزاد في موعد غايته جلسة المزاد.

أسواق المرحلة الأولى في مدينة المنصورة الجديدة

يذكر أن المرحلة الأولى في مدينة المنصورة الجديدة تضم 8 أسواق تجارية بأماكن متفرقة بالمدينة هي: « سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة 1 بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة 2 بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة 3 بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة 1 بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة 2 بالمرحلة الأولى.، سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة 3 بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة 4 بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن لكل المصريين بالمرحلة الأولى».

وأوضح المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، في بيان له اليوم، أنه تم طرح 20 محلاً تجارياً و3 صيدليات للبيع بالمزاد العلني، في 3 أماكن وهي: «العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر»، وتتوفر كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة المدن المطروحة بها المحال والصيدليات.