سقوط «دبلوماسي مزيف» خدع ضحاياه بمعرض فرعوني «فشنك»: حاصل على دبلوم

رصدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني قيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم – مقيم بمحافظة الجيزة – له معلومات جنائية)، بانتحال صفة دبلوماسي بسفارة إحدى الدول، للاحتيال على المواطنين، بزعم إنهاء أعمالهم ومصالحهم بالجهات الحكومية من خلال نفوذه المزعوم.

معرض آثار فرعونية مزيفة.. ودرجات علمية «مضروبة»

وإمعاناً في الغش والتدليس على ضحاياه، تدشن المتهم متحف بالفيلا الخاصة به الكائنة بمدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة لعرض تماثيل مقلدة شبيهة للتماثيل الفرعونية، واستغلال ذلك في دعوة مواطني الدولة الأجنبية المشار إليها لزيارة المتحف بمقابل مادي، وذلك بالمخالفة للقانون، فضلاً عن قيامه بتزوير شهادات دراسية تفيد حصوله على درجات علمية في مجالات مختلفة، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.

كتب وحوارات صحفية مع «الدبلوماسي النصاب»

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمقر الفيلا المشار إليها بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وعُثر بداخلها على شهادة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية - مزورة- منسوب صدورها لأحد المجالس القومية بصفته مستشار دبلوماسي – 3 كارنيهات منسوبة لعدد من المؤسسات الدولية والدبلوماسية – كمية من الكروت الشخصية خاصة بالمتهم تحمل اسمه وصفاته المنتحلة – كتب باللغة الأجنبية مدون عليها أنها من تأليف المتهم بصفته المنتحلة –مجلة باللغة الأجنبية تحتوي على حوار صحفي مع المذكور وأحد المراسلين الأجانب مستخدماً صفته المنتحلة.

وبمواجهته المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأنه ليس لديه أي صفة رسمية أو دبلوماسية ويسعى للاستفادة المادية والأدبية بالنصب والاحتيال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.