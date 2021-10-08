ضبط سيارة محملة بـ 7 أطنان دقيق مدعم في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

ضبط سيارة محملة بـ 158 شكارة دقيق

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة، حملة بمشاركة مباحث التموين بالشرقية ومركز شرطة ههيا، استهدفت بحر مويس أمام مدينة ههيا، وأسفرت عن ضبط سيارة نقل محملة بعدد 98 شكارة دقيق تمويني إستخراج 82 % من إنتاج أحد المطاحن بمدينة الزقازيق ، وعدد 60 شيكارة دقيق تمويني استخراج 82 % من انتاج أحد المطاحن بمدينة جمصة، بإجمالي كمية مقدارها 158 شيكارة بما يعادل 7 أطنان و 900 كيلو جرام مهربة بغرض بيعها في السوق السوداء، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة.

محضر بالواقعة والشرطة تتحفظ علي السيارة

وتم تحرير المحضر رقم 1313 لسنة 2021 جنح أ.د.ط. ههيا ، والتحفظ على المضبوطات علي ذمة المحضر بعد أخذ الإقرارات اللازمة بذلك حيال المخالفين، وتم تسليم السيارة المضبوطة إلى مركز شرطة ههيا وذلك للعرض علي النيابة العامة، فيما أكدت وكيل وزارة التموين استمرار الحملات الرقابية على كافة الأسواق والمحال التجارية والمخابز تنفيذا للتعليمات.