ضبط 9476 شخصا لعدم ارتداء الكمامات خلال 24 ساعة 

شنت وزارة الداخلية حملات تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وأسفرت خلال 24 ساعة عن الآتي:

ضبط 9476 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 9443 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 33 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم تحرير 1292 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 298 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 1595 أرجيلة.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية .

تستمر أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، في ملاحقة المخالفين للإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.