المترو: لن نمنع ارتداء الكمامات بالقطارات إلا بعد حصول الجميع على اللقاح

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن الشركة لن تمنع الركاب من ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات والقطارات، إلا بعد حصول الجميع على لقاح كورونا، وسيتم أيضا التنبيه على الجميع بارتدائها، حفاظا على سلامته، حتى الحاصلين على تطعيم كورونا لابد أن يرتدوا الكمامات.

وأكد عبدالهادي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشركة انتهت تمامًا من الاستعدادات النهائية، لبدء العام الدراسي الجديد، في المدارس والجامعات، يوم 9 أكتوبر الجاري، موضحًا أن جميع محطات المترو بالخطين الأول والثاني، تخضع لعمليات تعقيم وتطهير كل ساعتين، للحفاظ على أرواح جميع الركاب، من خطر العدوى بفيروس كورونا.

عبدالهادي: تطيعم 7 آلاف عامل ودفع قطارات إضافية مع بدء الدراسة

وقال عبدالهادي، إن الشركة بالتنسيق مع وزارة الصحة، نجحت في توفير لقاح كورونا، لتطعيم ما يقرب من 7 آلاف عامل في مترو الأنفاق، مؤكدا أن جميع القطارات العاملة على الخطين الأول والثاني للمترو، تخضع لعمليات تعقيم قبل وبعد انتهاء ساعات التشغيل، للوقاية من كورونا، وللحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، من عدوى فيروس كورونا.

وأشار المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إلى أن الشركة ستدفع بقطارات إضافية وقت الذروة الصباحية والمسائية، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، لمنع الزحام على الأرصفة وداخل عربات قطارات المترو.

متحدث مترو الأنفاق: تطبيق غرامات لمن لا يرتدي كمامة

وأوضح عبدالهادي، أنه سيتم تطبيق غرامة فورها قدرها 50 جنيها على كل من لا يرتدي الكمامة الطبية داخل عربات مترو الأنفاق، تزامنًا مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن الشركة جهزت غرفة عمليات لمتابعة حركة سير القطارات، وحركة التشغيل، مع بداية الدراسة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

6 إجراءات احترازية في مترو الأنفاق لمواجهة كورونا

1- تعقيم القطارات قبل وبعد انتهاء ساعات التشغيل، لتوفير السلامة والأمان للركاب.

2- منافذ بيع تذاكر متنقلة بالمحطات لمنع تزاحم المواطنين على منافذ التذاكر في صالات المحطات، للحد من انتشار كورونا.

3- توفير بيع الكمامات الطبية داخل منافذ بيع التذاكر بالمحطات.

4- تقليل زمن التقاطر بين القطارات لتخفيف الزحام على أرصفة المحطات، للحد من انتشار كورونا.

5- عزل أي عامل يشتبه في إصابته بفيروس كورونا من العمل وإعطاؤه إجازة لمدة 15 يوما، حفاظا على سلامة الركاب.

6- إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية أثناء العمل، لمواجهة كورونا.