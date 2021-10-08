وكيل صحة الشرقية يشارك في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

شارك الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالإدلاء بصوته في انتخابات التجديد النصفي التي تجرى على مستوى مجلس النقابة العامة للأطباء البشريين، والمجالس الفرعية، ومقاعد المناطق الجغرافية، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، بمقر نقابة المهن الطبية بالزقازيق.

«مسعود» يتابع الإجراءات الوقائية في انتخابات الأطباء

كما تابع وكيل الوزارة إدلاء الأطباء بأصواتهم، ووضع ورقة الاقتراع بالصناديق المخصصة لذلك، والالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد وكيل الوزارة أهمية المشاركة في الانتخابات، لكونه واجب وطني لاستكمال جميع أركان ومؤسسات الدولة، وما تمثله الحياة النقابية من دور هام في القضايا القومية، والارتقاء بمستوى المهنة، ورفع كفاءة التدريب والتعليم الطبي، بجانب الدفاع عن حقوق المهنة ورعاية أعضائها، وأيضًا متابعة أداء الأطباء لواجباتهم، وتوفير الخدمة الميسرة للمواطنين.

إقبال ضعيف في الغربية

وفي السياق، شهدت نقابة الأطباء بالغربية إقبالا ضعيفا على التصويت في انتخابات تجديد النصفي، وأفادت مصادر مسئولة بمجلس نقابة أطباء الغربية أن أعضاء الجمعية العمومية لهم حق اختيار أعضاء مقاعد الأعضاء فوق وتحت السن فضلا عن اختيار مقعد مرشح ممثل عن النقابة بفرع وسط الدلتا بينما يتاح اختيار عضوين فوق السن وتحت السن بمجلس النقابة الفرعي بالغربية.

إقبال متوسط على التصويت في البحر الأحمر

كما شهدت انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الأطباء بالبحرالأحمر إقبالا متوسطا من الأطباء بمقر نقابة الأطباء بالغردقة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الخامسة مساءا تُغلق بعدها صناديق الاقتراع تمهيدا لفرز الأصوات وإعلان النتيجة النهائية مساء اليوم.

وأشار مجدي المتولي مدير نقابة أطباء البحر الأحمر أن انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الأطباء البحر الأحمر انطلقت في الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار عبد العزيز محمود عويس.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن عدد أعضاء الجمعية العمومية 905 طبيب ممن لهم حق الحضور والإقتراع بمقر النقابة في مدينة الغردقة لافتا إلى توافد الأطباء من مدن رأس غارب وسفاجا والقصير للمشاركة في العملية الانتخابية مؤكدا أن النقابة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.