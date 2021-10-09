حظك اليوم برج الثور السبت 9-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور لديه إصرار وعزيمة قوية، تجعله قادرا على تحقيق ما يرغب به، كما أنه لديه إيمان كبير وثقة شديدة بنفسه، تجعله لا يستمع لانتقادات الأشخاص المحيطين به، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر في مواجهة برجك وقد يجعلك ذلك تميل للملل سريعا وتشعر بحالة عدم رضا، ومن المهم أن تحافظ على حقوقك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

إذا كنت متزوجا.. من المهم أن تتذكر اليوم أن لوم الآخر يصل بالحوار إلى طريق مسدود.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنان مصطفى شعبان، ويوافق تاريخ ميلاده 19 مايو.