حظك اليوم برج الثور الجمعة 8-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يتميز بقوته على التحمل والصبر والانتظار لمدة فترات زمنية طويلة، كما أنه يسعى دائما إلى الكسب المادي عن طريق الالتحاق بعدة أعمال مختلفة في وقت واحد.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

ينصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك وفي المعاملات الاجتماعية ضع نفسك مكان الشخص الآخر لتتفهم وجهة نظره.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

حاول أن تتجنب توتر علاقتك بشريك الحياة.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنان مصطفى شعبان، ويوافق تاريخ ميلاده 19 مايو.