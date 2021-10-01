حظك اليوم برج الثور الجمعة 1-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مواليد برج الثور بأنهم شخصيات موثوقة، وعملية، ومخلصة، ومسؤولة، ومستقرة، أما نقاط الضعف لديهم فتتمثل في أنها شخصيات عنيدة، وغيورة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

اليوم عليك أن تدرس الأمور جيدا قبل أن ترد بالرفض أو القبول، ولا تتجاوب مع محاولات استفزازك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

القمر في مربع برجك.. فلا تدع حساسيتك تدفعك اليوم نحو إثارة المشاكل مع من حولك.

من أبرز مشاهير برج الثور المصارع العالمي جون سينا ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.