تفاصيل حريق عقار أكتوبر.. انفجار في لوحة الكهرباء

تمكنت قوات الحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة في أكتوبر، ولم يسفر الحادث عن خسائر في الأرواح أو إصابات، وتبين أن الحريق تسبب في تلفيات كبيرة في الشقة بعدما شبت النيران بسبب انفجار في لوحة الكهرباء، ومنها انتقلت إلى محتويات الشقة، لكن سرعة انتقال قوات الدفاع المدني ساهم في السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي طوابق العقار المكون من 5 طوابق.

انتداب المعمل الجنائي

وتحرر محضر من قوات الدفاع المدني وأخطرت النيابة العامة التي انتدبت المعمل الجنائي للمعاينة لبيان أسباب الحريق، ونفى مالك الشقة وجود أي شبهة جنائية في الحريق، وقال إنه فوجئ بحدوث عطل في الكهرباء نتج عنه تطاير الشرر وامتد الحريق إلى بعض الملابس ومحتويات الشقة من الأساس الخشبي.

كانت قوات الحماية المدنية تلقت بلاغًا بحدوث حريق داخل عقار مكون من 5 طوابق في أكتوبر وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى المنازل المجاورة، ونجحت قوات الدفاع المدني في محاصرة النيران وإخمادها في أقل من 30 دقيقة.

الداخلية تكشف تفاصيل انفجار أنبوبة أكسجين

وفي سياق متصل، كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات انفجار أنبوبة أكسجين في ورشة في إحدى قرى محافظة دمياط، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص من جراء الحريق ، وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية، وأن مالك ورشة «كهربائي سيارات»، كائنة بإحدى قرى محافظة دمياط، ودون ترخيص، وراء حدوث انفجار أنبوبة أكسجين بالورشة بسبب التهالك، وتصادف وجود مواد بترولية «بنزين» بجوارها، وأسفر الانفجار عن إصابة مالك الورشة، و4 عاملين بها بحروق متفرقة.