غلق اللجان في انتخابات التجديد النصفي للأطباء وسط إقبال ضعيف (صور)

أغلقت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، أبواب اللجان والمقار الانتخابية، منذ قليل، بعد إدلاء آخر الناخبين الذين تواجدوا في اللجان قبيل الخامسة مساء وحتى تمامها، على أن يبدأ رؤساء اللجان من المستشارين والقضاة في فرز الأصوات الانتخابية.

إقبال ضعيف من الأطباء على الانتخابات

وشهدت دار الحكمة، مقر النقابة العامة، التي كانت مقرا للجان نقابة القاهرة الانتخابية، إقبالا ضعيفا من الأطباء، حيث بلغ عدد الأطباء الذين أدلوا بأصواتهم حوالي 700 طبيب من إجمالي 64 ألف طبيب، هم أعضاء الجمعية العمومية، ويحق لهم الإدلاء بأصواتهم في نقابة القاهرة.

وأكدت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، أن العملية الانتخابية مرت بسلام دون رصد شكاوى أو مشاكل سواء من المرشحين أو الناخبين.

منفاسة شرسة بين قائمتي «المستقبل» والأمل»

وانطلقت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، اليوم، على مستوى الجمهورية، لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعيات أيضا، وذلك في تمام في التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

ويتنافس 294 مرشحا في الانتخابات على 126 مقعدا بكافة المحافظات، منهم 49 مرشحا على مقاعد النقابة العامة، يتنافسون على 12 مقعدا بالنقابة العامة.

وتشهد العملية الانتخابية منافسة شرسة بين قائمتي «المستقبل»، المحسوبة على الدكتور أسامة عبد الحي، الأمين العام الحالي للنقابة، و«الأمل» المحسوبة على الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة، التي تلقى تأييدا ودعما من النقيب العام للأطباء الدكتور حسين خيري، والدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، وسط منافسة مع عدد من المستقلين الذين يشكلون قائمة تحمل اسم «التغيير».

27 مقرا انتخابيا للتصويت في انتخابات الأطباء

وحددت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي للأطباء، مقرات التصويت بانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة والنقابات الفرعية في 27 محافظة، مشيرة إلى أنه يمكن لأي طبيب قبيل المشاركة في الانتخابات، التأكد من تسجيله في نقابته الفرعية عن طريق تطبيق نقابة أطباء مصر.

واشترطت اللجنة، تسديد الاشتراك حتى نهاية عام 2020 من خلال صفحة الطبيب الشخصية، وأن يكون الطبيب مسجلا بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله الحالي، سواء كان منتدبا أو أساسيا.