بعد زيادة أسعار البنزين وتثبيت السولار.. تعرف على الأسعار الأخيرة؟

شهد اليوم الجمعة بداية التطبيق الفعلي لقرار وزارة البترول والثروة المعدنية، الذي نص على زيادة أسعار البنزين الجديدة، وتثبيت أسعار السولار، وارتفعت أسعار البنزين اليوم بقيمة 25 قرشا لجميع أنواع البنزين، وكذلك ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي للسيارات والمازوت، بينما تم تثبيت أسعار السولار دون تغيير.

أسباب تحريك الأسعار

وقالت مصادر بقطاع البترول إن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك سعر البنزين 25 قرشا، يرجع إلى أن هناك ارتفاعا في أسعار النفط خام برنت بنحو 7%، وزيادة في سعر الصرف بنسبة 1%.

تثبيت سعر السولار

وقررت اللجنة تثبيت أسعار السولار، عند 6.75 جنيه للتر، مراعاة لأن سعر السولار يؤثر على جميع فئات المواطنين، وما يترتب عليها من زيادة في أسعار المواصلات العامة، وكذلك القطارات التي تستخدم السولار في حركتها وتشغيلها، وكذلك ارتفاع أسعار الأطعمة نظرا لاستخدام السولار كوقود لسيارات النقل.

الأسعار الجديدة للبنزين

تكون أسعار بيع اللتر بعد قرار الزيادة لبنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك، 8 جنيهات و25 قرشاً، شامل الضريبة على القيمة المضافة، فيما يصبح سعر بيع اللتر من بنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك، بسعر 925 قرشاً شامل الضريبة على القيمة المضافة.

أسعار الغاز الطبيعي

وتضمن قرار وزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة أسعار الغاز الطبيعي للسيارات بقيمة 25 قرش ليسجل سعر المتر المكعب 3.75 جنيه بدلا من 3.50 جنيه.

قرار تحريك الأسعار

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أصدر قرارا بتحريك أسعار بيع اللتر من البنزين بمختلف الفئات 80 و92 و95، بقيمة 25 قرشاً، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة.

محطات الوقود

قامت محطات تموين السيارات بالوقود والغاز الطبيعي للسيارت بتنفيذ قرار وزارة البترول، والعمل بالأسعار الجديدة للبنزين والغاز الطبيعي، بداية من التاسعة صباح اليوم الجمعة.