حظك اليوم السبت 9-10-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يهتم قطاع عريض من الجمهور بالبحث بشكل يومي عن الأبراج الفلكية، من منطلق الفضول والبعض الآخر لمعرفة ماذا تخبرهم عن كافة الأصعدة، وتستعرض «الوطن» توقعات الأبراج حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لخبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 9-10-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر بمنزل المدخرات يساعدك على الوصول لحلول مدهشة من خلال التخطيط لأعمال واستثمارات مالية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 9-10-2021 على الصعيد العاطفي

تؤثر في الجنس الآخر، وقد تجمعك بمن تحب أوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان فضل شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 9-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وقد يجعلك ذلك تميل للملل سريعا وتشعر بحالة عدم رضا، ومن المهم أن تحافظ على حقوقك.

حظك اليوم برج الثور 9-10-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا.. من المهم أن تتذكر اليوم أن لوم الآخر يصل بالحوار إلى طريق مسدود.

ومن أبرز مشاهير برج الثور، المصارع الأمريكي جون سينا، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 9-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يمنحك كل النشاط والحيوية، وتستطيع اليوم أن تمد من حولك بالحماس والطاقة، وتقوم بواجباتك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الجوزاء 9-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك.. كن مستعدا لتقديم مزيد من الاهتمام بمن تحب، ولا تتسرع في أقوالك وردود أفعالك.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء، لاعب ليفربول محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 9-10-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تبدو اليوم أكثر انفتاحا وتندمج سريعا في علاقتك بالآخرين.

حظك اليوم برج السرطان 9-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمنحك مشاعر رومانسية تفتح أمامك الباب للقاءات دافئة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 9-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس والفلك ينصحك أن تحرص على الدقة في العمل والتعامل.

حظك اليوم برج الأسد 9-10-2021 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تكون متفهما لظروف الأحباب والأصدقاء ولا ترفض التسامح معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 9-10-2021 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع بلوتو يساعدك اليوم أن تشرح وجهة نظرك ببلاغة.

حظك اليوم برج العذراء 9-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل العلاقات يلهمك اليوم بأفكار متزنة وتصنع جوا صافيا مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 9-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تستعين بكل الوسائل لتحسين وتطوير نفسك ومن المهم أن تعتني بخطواتك وحساباتك تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم برج الميزان 9-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تمنحك سحرا وتساعدك على التواصل مع من حولك بذكاء وتتمكن من إصلاح علاقتك بالبعض.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 9-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يدفعك اليوم لتوجيه جهودك وقواك نحو أعمال تعود عليك بالفائدة.

حظك اليوم برج العقرب 9-10-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع بلوتو يمنحك شخصية ساحرة وتثير الإعجاب والفضول.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان الفنان الراحل خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 9-10-2021 على الصعيد المهني

اليوم يجب أن تتجنب الظهور والأضواء، ولا تعلن عن أفكارك.

حظك اليوم برج القوس 9-10-2021 على الصعيد العاطفي

ابحث عن وسيلة للاسترخاء، ولا تتحدث عن أخبارك وحياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 9-10-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تناغم القمر مع بلوتو يمنحك يوما مثاليا لتكون في مقدمة الاهتمام وقد تحقق تطورا ومكاسب.

حظك اليوم برج الجدي 9-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم نحو اكتشاف العالم والاحتفال مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان شريف رمزي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 9-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك ومن المهم ألا تغامر وألا تعطي الثقة إلا بعد التحري جيدا.

حظك اليوم برج الدلو 9-10-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم كن حريصا وحذرا في أقوالك وفي ردود أفعالك وادرس جيدا قراراتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة آمال ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 19 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 9-10-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ والوقت مناسب لإيجاد وسيلة مبتكرة للتقدم ولتحقيق أرباح.

حظك اليوم برج الحوت 9-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تناغم القمر مع بلوتو يمنحك اليوم طاقةً ونشاطًا ورغبة في الانفتاح على الأهل والأحباب، والوقت مناسب للسفر أو للتخطيط لذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.