«الصحة»: إطلاق 5 قوافل طبية جديدة اليوم ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 5 قوافل طبية جديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وخطة الوزارة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض، تنفيذا للتوجيهات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالمجتمع، وتحقيق رؤية الدولة التنمية المستدامة في كل القطاعات وخاصة القطاع الطبي.

وتعطي الحكومة المصرية أولوية قصوى للقضاء على العادات والأمراض والفيروسات المنتشرة خاصة في القرى النائية، بالإضافة إلى توعية المواطنين من خطورة الفيروسات وما تسببه من مضاعفات تؤثر على صحة المواطنين، وخاصة فيروس كورونا.

القوافل الطبية في 5 محافظات

وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إن القوافل الطبية ستنطلق اليوم الجمعة، وتستمر لمدة يومين متواصلين 8 و9 أكتوبر الجاري، في محافظات «جنوب سيناء - الدقهلية - الغربية - دمياط - الجيزة».

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية للكشف عن المواطنين

وكشفت وزارة الصحة عن التخصصات المتوفرة داخل العيادات المتنقلة في القوافل التي ستنطلق اليوم، وتمثلت في «الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والعظام، والجراحة، والرمد والأسنان، والقلب، والجلدية، والخدمات والأشعة، والتحاليل»، مشيرة إلى أن الكشف مجاني لكل المواطنين ومختلف الفئات العمرية.

أماكن تواجد القوافل الطبية التي تنطلق اليوم

وحددت وزارة الصحة والسكان، المراكز والقرى التي ستتواجد بها هذه القوافل تسهيلا على المواطنين في معرفة أماكن العيادات المتنقلة التابعة للوزارة.

القرى التي تتواجد بها القوافل الطبية اليوم

- قرية وادي الحسوة مركز أورديس محافظة جنوب سيناء.

- قرية موسى العربي مركز بلقاس محافظة الدقهلية.

- قرية الأنشاء الحديثة مركز المحلة أول بمحافظة الغربية.

- قرية البساتين مركز كفر البطيخ محافظة دمياط.

- قرية دهشور حي البدرسين محافظة الجيزة.