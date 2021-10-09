تراجع مؤشر «ناسداك المجمع» إلى 14577.59 نقطة

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، تراجعاً طفيفاً، عند إغلاق جلسات التداول في «بورصة نيويورك»، وخسر مؤشر «ناسداك المجمع»، نقطة أو 0.52% إلى 14577.59 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

تراجع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بـ 7.96 نقطة

وتراجع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، بـ 7.96 نقطة أو 18% ليسجل 4390.70 نقطة، فيما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 13.66 نقطة أو 0.04% ليحقق 34741.28 نقطة.

صعود العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.05 دولار

وفي سياق آخر، ارتفعت العقود الآجلة لـ«خام برنت» 44 سنتا، أو 0.5%، إلى 82.39 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.05 دولار أو 1.3%، ليسجل 79.35 دولار للبرميل عند التسوية، ويعد أعلى إغلاق للخام الأمريكي منذ 31 أكتوبر 2014، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

أيرلندا تقرر الانضمام إلى دول مجموعة الـ7

وفي سياق آخر، قررت أيرلندا الانضمام إلى دول مجموعة الـ7 «الولايات المتحدة-فرنسا- ألمانيا-إيطاليا-اليابان-المملكة المتحدة-كندا»، ومجموعة العشرين، كما قررت السلطات الكندية التوقيع على صفقة عالمية لرفع معدل الضريبة على الشركات إلى 15%.

بدوره، أقر بنك نات ويست «NatWest»، المملوك بنسبة 55% من قبل دافعي الضرائب في بريطانيا، بذنبه في 3 تهم جنائية تتمثل في منع غسيل أموال بنحو 400 مليون جنيه من خلال عدم مراقبة حسابات العملاء بشكل كاف بين عامي 2012 و2016.

وأشارت هيئة السلوك المالي، إلى أن القضية معقدة والحكم المحتمل هو غرامة كبيرة قد تصل إلى 340 مليون جنيه بموجب إرشادات إصدار الأحكام.

من جانبها، قالت شركة «فيس بوك»، أمس الجمعة، إن الاتفاق العالمي الجديد الذي يضمن أن تدفع الشركات الكبيرة ضريبة بنسبة 15% كحد أدنى يمكن أن يجعل الشركة تدفع المزيد من الضرائب.

وأوضح نائب رئيس الشركة للشؤون العالمية نيك كليج، في بيان، أنه لوقت طويل دعت «فيس بوك» إلى إصلاح قواعد الضريبة العالمية، مضيفا أن الشركة تدرك أن هذا يمكن أن يعني دفع ضرائب أكثر، وفي أماكن مختلفة.

عربيا، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، بإعلان وزيرة التجارة الدولية في بريطانيا آن ماري تريفيليان، إطلاق الاستشارات العامة لمفاوضات التجارة الحرة بين بريطانيا ومجلس التعاون، وفقا لما ذكرته وكالة «واس» السعودية.

وأكد «الحجرف»، خلال جلسة المباحثات الرسمية، مع تريفيليان في العاصمة البريطانية «لندن»، أن الإعلان يمثل خطوة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة.