بالأرقام.. نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الدقهلية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الدقهلية، نتيجة الانتخابات التي أجريت في مقر نادي الأطباء بمدينة طلخا لاختيار عضوين فوق السن، وتنافس عليهم 4 مرشحين، وعضوين تحت السن، وتنافس عليهم 5 مرشحين، بالإضافة إلى مرشحين في النقابة العامة، والتي تنافس عليها 21 مرشحا فوق السن لاختيار 3 من مرشحين، و11 مرشحا تحت السن لاختيار 3 مرشحين فقط، ويتم إعلان نتائج النقابة العامة بمعرفة اللجنة المشرفة عليها بعد تجميعها من كل النقابات الفرعية.

الفائزون في انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الدقهلية

وفاز في انتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة أطباء الدقهلية فوق السن كل من: الدكتور عبدالناصر البحيري بحصوله على 428 صوتا، والدكتور حامد عزت العراقي، بحصوله على 387 صوتا، وفاز بمقعدي تحت السن كل من: الدكتور أحمد عصام بحصوله على 453 صوتا، والدكتور أحمد عادل صالح، بحصول على 357 صوتا.

وبلغ عدد الأطباء الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي 766 عضوا، وذلك من بين أعضاء الجمعية العمومية بأطباء الدقهلية ومن لهم حق التصويت في الانتخابات، والبالغ عددهم 19 ألفا و544 عضوا.

أسماء الفائزين من قائمتين متنافستين

وأفرز نتيجة الانتخابات عن فوز 4 مرشحين من قائمتين متنافستين في الانتخابات، وانحاز الأطباء إلى مرشحين بعينهم دون النظر إلى القوائم، وأفرزت نتيجة الانتخابات عن فوز مرشحين اثنين من كل قائمة

وينتظر المرشحون على مقاعد النقابة العامة للأطباء ومقعد مستوى شرق الدلتا، نتائج تجميع الأصوات التي حصلوا عليها على مستوى النقابات الفرعية في كل مستوى، ليتم إعلان النتيجة العامة للانتخابات بعد تجميع الأصوات من اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النيابة العامة.