إطلاق نار في دار مسنين ماريلاند الأمريكية.. وإعصار يضرب سواحل جازان

شهدت بعض الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الحوادث والكوارث منها ما شهدته ولاية ماريلاند الأمريكية من حادث إطلاق النار وقع في دار لرعاية المسنين، ما أسفر عن مقتل امرأتين اثنتين، فيما ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على المشتبه به في الحادث.

وفي ليبيا شهدت البلاد، هروب عدد كبير من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، من مقر إيواء خاص بهم بمنطقة غوط الشعال بالعاصمة «طرابلس».

لقت امرأتان اثنتان، مصرعهما، أمس الجمعة، في حادث إطلاق النار بـ دار لرعاية المسنين في ولاية ماريلاند الواقعة في منطقة الأطلسي الأوسط من الولايات المتحدة.

وقالت شرطة مدينة كابيتول هايتس بمقاطعة برينس جورج، إن الشرطة تلقت بلاغا بحادث إطلاق النار في دار رعاية للمسنين، فيما عثرت الشرطة على جثتي امرأتين من كوادر دار المسنين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الأمريكية.

وألقت الشرطة، القبض على المشتبه به في حادث إطلاق النار، فيما قال مسؤولون أمريكيون، إن الشرطة تحقق في ملابسات الحادث، فيما لم تعرف بعد دوافع الشخص الذي أطلق النار.

من جانبها، قالت شاهدة عيان لشبكة «إيه بي سي نيوز» الإخبارية الامريكية: «سمعنا صوت إطلاق نار ثم رأينا أحدهم رفع يده وأطلق النار مرتين، فركضت»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

A shooting at a senior living facility in Capitol Heights, Maryland has left two people dead. Police say the suspect is in custody. pic.twitter.com/9FgZoIGQwy