إطلاق نار في دار مسنين ماريلاند الأمريكية.. وإعصار يضرب سواحل جازان

شهدت بعض الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الحوادث والكوارث منها ما شهدته ولاية ماريلاند الأمريكية من حادث إطلاق النار وقع في دار لرعاية المسنين، ما أسفر عن مقتل امرأتين اثنتين، فيما ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على المشتبه به في الحادث.

وفي ليبيا شهدت البلاد، هروب عدد كبير من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، من مقر إيواء خاص بهم بمنطقة غوط الشعال بالعاصمة «طرابلس».

مصرع امرأتين في حادث إطلاق نار في أمريكا

لقت امرأتان اثنتان، مصرعهما، أمس الجمعة، في حادث إطلاق النار بـ دار لرعاية المسنين في ولاية ماريلاند الواقعة في منطقة الأطلسي الأوسط من الولايات المتحدة.

وقالت شرطة مدينة كابيتول هايتس بمقاطعة برينس جورج، إن الشرطة تلقت بلاغا بحادث إطلاق النار في دار رعاية للمسنين، فيما عثرت الشرطة على جثتي امرأتين من كوادر دار المسنين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الأمريكية.

مسؤولون أمريكيون: الشرطة تحقق في ملابسات الحادث

وألقت الشرطة، القبض على المشتبه به في حادث إطلاق النار، فيما قال مسؤولون أمريكيون، إن الشرطة تحقق في ملابسات الحادث، فيما لم تعرف بعد دوافع الشخص الذي أطلق النار.

من جانبها، قالت شاهدة عيان لشبكة «إيه بي سي نيوز» الإخبارية الامريكية: «سمعنا صوت إطلاق نار ثم رأينا أحدهم رفع يده وأطلق النار مرتين، فركضت»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

A shooting at a senior living facility in Capitol Heights, Maryland has left two people dead. Police say the suspect is in custody. pic.twitter.com/9FgZoIGQwy — 48 Hours (@48hours) October 8, 2021

وفي سياق آخر، ظهر مساء أمس الجمعة على سواحل جازان الواقعة جنوب غربي السعودية، في حالة جوية نادرة، إعصار قمعي، تزامنا مع هطول أمطار غزيرة، شاهده مرتادو الشاطئ، فيما دعت السلطات السعودية إلى مغادرة الموقع وأخذ الحيطة والحذر. ووثق كثيرون تفاصيل الإعصار.

وتوقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، لـ «العربية.نت»، مزيد من الأمطار على أجزاء من مناطق: جازان ونجران وعسير والباحة ومكة تمتد اجزاء من المدينة المنورة، مشيرا إلى أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة تصحابها رياح نشطة.

الظاهرة الجوية في #جازان تسمى شاهقة مائية Waterspout

تتكون غالبا عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة وتكون مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة@PmeMediacen pic.twitter.com/wXa8cevIS9 — حسين القحطاني (@alnaatiq_ncm) October 8, 2021

شاهقة مائية في جيزان الآن

تصوير الأخ : يحيى كريري#جازان_الان pic.twitter.com/Q3Zp9WyZgr — فريق عواصف جازان (@Awsef_jazan2020) October 8, 2021

تدهور جودة الهواء في جزيرة لابالما الإسبانية

وفي إسبانيا، تدهورت جودة الهواء في جزيرة لابالما في الساعات الأخيرة جراء البركان، فيما قالت مسؤولة إسبانية، إنها تتوقع انبعاث غازات سامة وانفجارات وارتفاع أمواج جزر الكناري.

وأشارت المسؤولة الإسبانية، إلى توقعات بـ انهيار دلتا الحمم الناتجة عن بركان جزيرة لا بالما.

وفي ليبيا، قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، إن عدد كبير من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، فروا من مقر إيواء خاص بهم بمنطقة غوط الشعال بالعاصمة «طرابلس».

وأوضح اللواء بشير الأمين في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن عددا من الدوريات والفرق التابعة للشرطة باشرت عملياتها الأمنية للبحث وإعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين فروا من مركز الاحتجاز.

وكيل وزارة الداخلية الليبية: عدد الفارين لا يتجاوز 2000 شخص

وأشار وكيل وزارة الداخلية، إلى أن عدد الفارين لا يتجاوز 2000 شخص وليس 5000 مهاجر.

وفي السعودية، أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن النائب العام، سعود المعجب، أمر بمباشرة التحقيق بشأن مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام شخص بالاعتداء بالضرب على رجل مسن والإساءة إليه والتلفظ بعبارات تثير النعرات القبلية والعنصرية وتبث روح البغضاء والكراهية بين أفراد المجتمع، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف المصدر السعودي، أن المعجب، وجه باستمرار إيقاف الشخص المشتبه به، واتخاذ الإجراءات النظامية المشددة تجاهه.

وكانت شرطة مدينة الدمام الواقعة شرق البلاد، تمكنت أمس الجمعة، من تحديد هوية شخص «مواطن سعودي» من أربابا السوابق، ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتدي على رجل مسن بالضرب وبألفاظ مسيئة.