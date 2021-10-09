مركز وقاية الطور يفتح أبوابه للسيدات للكشف المبكر عن الأورام

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن اكتشاف المرض مبكرا يساهم في العلاج والقضاء عليه، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلقت مبادرات عدة للحفاظ على صحة المواطن المصري، منها مبادرة الكشف عن أمراض الاعتلال الكلوي، مبادرة الكشف عن فيروس سي، ثم مبادرات تنظيم الأسرة، والكشف عن الأمراض مبكرا لا سيما أمراض السيدات.

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أمس، مركز وقاية الطور التابع لمؤسسة شريف عمر لعلاج الأورام بجنوب سيناء، لدعم المرأة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، في إطار الاحتفال بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وشهر التوعية بسرطان الثدي.

وشهد الافتتاح حضور الدكتورة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، والمهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد، وزيدان عبدالغفار مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية ومشايخ وعواقل المحافظة.

وقاية طوق النجاة للكشف عن أمراض الثدي مبكرا

أوضحت الدكتورة ميادة منصور عمر، المدير التنفيذي لمؤسسة شريف عمر لعلاج الأورام خلال الزيارة، أنه في إطار اهتمام مركز فاقوس لعلاج الأورام بصحة المرأة، وتقديم دور فعال بإقليم القناة، قامت مؤسسة شريف عمر لعلاج الأورام، ببدء نشاط الكشف المبكر بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، وافتتاح مركز وقاية للكشف المبكر بمركز جنوب سيناء لدعم المرأة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء.

وأكدت الدكتورة ميادة عمر المدير التنفيذي للمؤسسة، على أهمية الكشف المبكر والتوعية بسرطان الثدي، وحثت السيدات على الاهتمام بصحتهم لأن اكتشاف الورم في المراحل الأولى تزيد نسبةً الشفاء إلى أكثر من 95%؜، لافتة إلى أن الفحص الدوري هو طوق النجاة، وأكدت أيضا أن الماموجرام هو أشعة أمنة تمامآ بعد تجاوز سن الأربعين، وأعلنت عن رقم الاستفسارات والأسئلة الخاصة بسرطان الثدي «اسألي وقاية، على رقم 16187».

فحص 4000 سيدة في مراكز تنظيم الأسرة

قال الدكتور أيمن رخال وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء أنه جرى فحص نحو 4000 سيدة في مختلف وحدات تنظيم الأسرة على مستوى المحافظة، وجري تقديم 5000 وسيلة للسيدات، موضحا أن إدارة تنظيم الأسرة خدماتها متوفرة في 13 وحدة بالحضر (مستشفى أو مركز صحة أسرة أو مكتب صحة)، وعدد 10 حدات صحة أسرة بالقطاع الريفي، بالإضافة إلي (22) عيادة متنقلة تقدم الخدمة للمناطق المحرومة.

وقال إن إدارة تنظيم الأسرة تقوم بأداء دورها من خلال التقليل من مخاطر الحمل وتعزيز فرص التعلّم والعمل للمرأة والحفاظ على صحة الطفل وخفض مُعدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة وتعزيز فرص التعلّم والعمل للمرأة وتخفيض نسبة إصابة النساء بفقر الدم وسوء التغذية، من خلال المباعدة بين كل حمل وآخر، وأيضا الحد من الصعوبات الاقتصادية المصاحبة لكثرة الأولاد، بالمباعدة بين كل حمل وآخر، والذي ينعكس على وضع الأسرة الصحي والاجتماعي.