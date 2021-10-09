القبض على «الشيخ عربي» دجال منشأة ناصر.. جلب الحبيب بـ3000 جنيه

«جلب الحبيب بـ3 آلاف جنيه»، حيلة جديدة لجأ إليها «س. ف»، البالغ من العمر 44 عامًا، بعد خروجه من السجن ليمارس أنشطته الإجرامية بعيدا عن أنظار الشرطة كما خيل له، فأطلق على نفسه الشيخ «عربي»، واتخذ من أحد المنازل الكائنة بمنشأة ناصر مسرحًا لتنفيذ جرائمه.

5 آلاف جنيه لرد المطلقات

استطاع الشيخ عربي، بخطته المحكمة التي وضعها خلال وجوده في السجن، إقناع ضحاياه بقدرته على علاجهم من المس الشيطاني، ورد المطلقات، وسحر الحبيب، مقابل مبالغ مالية تبدأ من 3 آلاف جنيه لجلب الحبيب، و5 آلاف لرد الطلقات، و1500 لعلاج المس الشيطاني.

القبض على الشيخ عربي

وذاع صيت الشيخ عربي في منشأة ناصر والمناطق المجاورة، ولكن الرياح تأتي دائما بما لا تشتهي السفن، فورد بلاغ لمديرية أمن القاهرة بقيام شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر «له معلومات جنائية»، بممارسة أعمال الدجل، متخذا الشقة محل سكنه مكاناً لمزاولة أعمال الدجل والنصب على المواطنين.

وقامت قوة أمنية بحملة مكبرة، أسفرت عن ضبط «الشيخ عربي»، حال تواجده بالشقة مسرح الجريمة، وبصحبته سيدتين «مجني عليهما»، وبسؤالهما عن سبب تواجدهما أقرا بحضورهما لادعاء الأول بقدرته على القيام بفك السحر، وبتفتيش مسكن المتهم المضبوط عُثر بداخله على كمية كبيرة من المضبوطات التي تؤكد ممارسته لذلك النشاط الآثم ومبلغ مالي.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في أعمال الدجل للنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تسهيل قضاء حوائجهم، وعلاجهم من الأمراض المختلفة مقابل مبالغ مالية، مضيفا أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي؛ لتنتهي حكاية الشيخ عربي بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.