تردد القناة الرابعة العراقية الرياضية.. شاهد تصفيات آسيا لكأس العالم

يبحث كثير من عشاق الدائرة المستديرة عن تردد القناة الرابعة العراقية الرياضية 2021، وذلك لمتابعة تصفيات آسيا لكأس العالم، إذ أنها تعد القناة الوحيدة التي تنقل بطولات الاتحاد الأسيوي لكرة القدم حصريا، وذلك بداية من عام 2021 ويستمر ذلك حتى عام 2024، ويعود ذلك إلى امتلاك القناة شبكة كبيرة من الإعلاميين الرياضيين المشهورين، بالإضافة إلى عدد كبير من المراسلين، ليتمكن المشاهد من مشاهدة الصورة الكاملة التي يريدها.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تردد القناة الرابعة العراقية الرياضية، لمشاهدة تصفيات آسيا لكأس العالم، كالتالي:

تردد القناة الرابعة العراقية الرياضية 2021 على النايل سات

بدأ البحث يتزايد على تردد القناة الرابعة العراقية، وذلك منذ بداية عام 2021 وحتى وقتنا الحالي، بعد أن حصلت على حقوق بث بطولات الاتحاد الأسيوي لذرة القدم حتى عام 2024، ويحرص الكثيرين على ضبط القناة على جهاز الرسيفر حتى يتمكنوا من مشاهدة المباريات، وجاء التردد على نايل سات كالتالي:

- القمر: نايل سات.

- التردد: 11678 - 12604.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات ضبط تردد القناة الرابعة العراقية الرياضية 2021

- يقوم الراغب في إضافة القناة على جهاز الرسيفر الخاص به بتوجيه أسطوانة الدش نحو قمر النايل سات.

- ثم بعد ذلك يقوم بالضغط على زرار «MENU» الموجود بجهاز التحكم أو الريموت.

- ثم يقوم الراغب في تنزيل القناة على جهاز الريسيفر بالضغط على زر «تركيب».

- ثم بعد ذلك يتم اختيار الأيقونة الخاصىة بإضافة القناة.

- ثم يتم إدخال تردد القناة الرابعة العراقية الرياضية على النايل سات والسالف ذكره.

- ثم يتم الضغط على بحث حتى يتم تنزيل القناة.

- ويستطيع المشاهد بعد ذلك نقل القناة إلى مجموعة سهل الوصول إليها حتى يتمكن من مشاهدة المباريات المطلوبة.

والجدير بالذكر أن القناة الرابعة العراقية الدولية تم انطلاقها منذ بداية شهر أكتوبر الجاري لعام 2021، لتكون بذلك أول قناة عراقية رياضية تمتلك محتوى دولي، وذلك بعد أن حصلت على حقوق بث بطولات الاتحاد الأسيوي لكرة القدم حتى عام 2024، كما أنها تنقل جميع مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم.