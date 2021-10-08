تردد قناة الفجر الجزائرية.. شاهد مسلسلي المؤسس عثمان وبربروس

يبحث العديد من الأشخاص عن تردد قناة الفجر الجزائرية، في ظل تغير ترددات بعض القنوات الفضائية خلال الفترة الماضية، وازداد البحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية مع بداية أولى حلقات الجزء الثالث من مسلسل «المؤسس عثمان»، أمس الخميس، خاصة أنه يعرض أيضا مسلسل «بربروس».

وتقدم «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها للجمهور والمتابعين على مدار اليوم، تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية

وعلى الراغبين في مشاهدة المسلسلات التركية عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية، ضبط ترددها كما يلي:

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اسم القناة على قائمة القنوات: El Fadjr

تردد قناة الفجر الجزائرية على قمر ياه سات

ويمكن ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية، على القمر الصناعي ياه سات، كالتالي:

التردد: 12130

معامل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

وجرى الإعلان عن بث قناة الفجر الجزائرية، لأول مرة عام 2015، وهي قناة خاصة ملك رجل الأعمال الشيخ ابن الشنفّري، تبث إرسالها من مدينة سيدي بلعباس في الجزائر، وقد اكتسبت شهرة واسعة وبدأ الكثيرون يبحثون عن ترددها مع بداية عرض الجزء الثالث من المسلسل التركي «المؤسس عثمان»، أمس، كما تقدم القناة مجموعة كبيرة وحصرية للمسلسلات التركية خاصة، كما يهتم بها الكثيرون الآن نظرا لأنها إحدى القنوات الناقلة لمسلسل «بربروس» الذي جذب أنظار الوطن العربي إليه.

خطوات ضبط قناة الفجر الجزائرية

يجري ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية، على الرسيفير من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الضغط على زر Menu أو القائمة.

- النقر على كلمة خيارات Options من القائمة.

- ثم اختار تثبيت أو Installation.

- عند ضبط القناة يفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

- اختيار القمر Nilesat /Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- أدخل التردد كتابةً.

- اختيار التردد الرأسي V.

- اختيار معدل الترميز 27500 ثم الضغط على موافق Ok.

- بعد الانتهاء من البحث، اضغط على Save أو حفظ.

- بعد ذلك قم بالبحث عن القناة ضمن قائمة القنوات الموجودة لديك لتجد أنّه جرى ضبطها بنجاح على التردد الجديد.